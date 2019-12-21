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Futbol
21.12.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması!

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye'nin transferine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin gündeminde olduğu iddia edilen eski Galatasaraylı Badou Ndiaye hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer dedikodularını yalanlamayan Ahmet Ağaoğlu, transfer dönemine uzun bir süre olduğunu ifade etti ve gelişmelerin kesinlik kazanması halinde KAP'a açıklama yapılacağını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlundan Ndiaye açıklaması

UÇAK PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Badou Ndiaye, uçaktan çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bordo mavili ekibin, yıldız futbolcuyu Trabzon'a davet ettiği ihtimali güçlendi.

Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City'nin 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdiği ve Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti.

Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor. 

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Ahmet Ağaoğlundan Ndiaye açıklaması


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