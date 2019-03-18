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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.03.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu'ndan havalimanı fotoğrafı için açıklama

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Ahmet Ağaoğlu'ndan havalimanı fotoğrafı için açıklama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun CAS Davası sonrasında havalimanında bankta uyurken çekilen fotoğrafı gündem oldu. Başkan, o kareyle ilgili konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindekiler CAS’ta savunma yaptıktan sonra Lyon’a geçip oradan soluğu önce İstanbul’da ardından da Trabzon’da almıştı.

Lyon Havalimanı’nda başkanın bekleme salonundaki uyurken çekilen fotoğrafı ise gündeme damga vurdu. Herkesin konuştuğu fotoğrafla ilgili Fanatik'e açıklamalar yapan Ağaoğlu şunları söyledi:

‘Niyetlerini biliyorum’

“O fotoğraf kimleri niye rahatsız etti tahmin edebiliyorum. Şartları bilen de bilmeyen de konuşuyor. Orada TSİ sabaha karşı 4. Bırakın özel salonu su içecek kafe bile yok. Ayrıca bu insani bir durum. Saatlerdir ayaktayız, oradan oraya koşturuyoruz. Biz aynı ülkü etrafında birleşmiş bir yönetim kuruluyuz. Oradaki insanların maddi gücü havalimanı satın alacak kadardır, bu da işin ayrı bir boyutu. Ve en önemlisi, bizler Trabzonspor için havalimanında da, sokakta kaldırımda da uyuruz, gerekirse 48 saat uyumadan da gezebiliriz. O gün Türkiye’ye döndük, ardından Erzurum’a maça gittik, Trabzonspor için feda olsun, yeter ki istediğimiz sonuç çıksın, yorgunlukları unuturuz.”

CAS açıklaması yok

“CAS davasıyla ilgili konuşmamız yasak. Sadece başarılı bir süreç geçirdiğimizi ve 2 ay gibi bir sürede de sonuç alınacağını düşünüyoruz. Buradan Trabzonspor taraftarına seslenmek istiyorum ki, kulübümüzün haklı davasında sonuna kadar savaşacağız. Onların desteği, verdiği moral bizim en önemli kozumuz olacaktır.”

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