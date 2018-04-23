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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.04.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Şenol Güneş açıklaması!

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Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Şenol Güneş açıklaması!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve tamamlanamayan maçta Şenol Güneş başından yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu olaylı derbi sonrası, başından yaralanan Şenol Güneş'i ziyaret etmesiyle ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

Başkan Ağaoğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından Şenol Güneş’i ziyarete gitmesiyle ilgili olarak ortaya atılan iddialarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, “Hocanın hastaneye kaldırıldığını duyunca hemen hastaneye gittim. Sıkıntı büyük. Ama Trabzonspor başkanının gerektirdiği ağırlıkla konuşmak zorundayım. Trabzonspor’un başarılarında futbolcu ve hoca olarak hizmet etmiş, Türk futboluna hizmet etmiş, Trabzon ve Trabzonspor sevdalısı, benim insanım başına darbeyi alırsa ben oraya giderim” ifadelerini kullandı.

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“Kafanızdaki düşünce sakatsa…”
Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Eleştiri aldık, senaryonun, zincirin son halkası benmişim. ‘Trabzonlu Tolga Zengin başlattı, Trabzonlu Mustafa Pektemek devam ettirdi, Şenol Güneş devam etti, zincirin son halkası Ahmet Ağaoğlu’ diye yazanlar oldu. Sözüm ona spor yazarı olduğu iddia eden insanlar bunu televizyonda ifade etti. Tek şey söyleyeceğim; insanın kafasındaki düşünce neyse gördüğü manzara da o olur. Kafanızdaki düşünce sakatsa, prematüreyse kime bakarsanız kendinizi görürsünüz” diye konuştu. (Haber61)

 

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