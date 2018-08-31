Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş'a sert sözler: "Bu ne ciddiyetsizlik"

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
61saat.com
31.08.2018 - 23:51, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş'a sert sözler: "Bu ne ciddiyetsizlik"

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş'a sert sözler: "Bu ne ciddiyetsizlik"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün gündemi meşgul eden Burak Yılmaz transferi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 

61saat.com’a Burak Yılmaz transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu “Bir şeyler yapmışlar. Beşiktaşlı yöneticiler Burak Yılmaz ile konuşmuşlar. Beşiktaşlı yönetici arkadaşlar kendi kafalarına göre saçma sapan teklifler yapmışlar. Daha bu teklifler bana gelmeden yönetici arkadaşlar uzaklaştırdı. Teklifin ciddiyetsiz olduğunun altını çizen Ağaoğlu “Ciddiye alınacak teklif yapmadılar. Arkadaşlarım da “kusura bakmayın ama bu teklif sözlü başkana ulaştıramayız” dediler. Bu ne ciddiyetsizlik arkadaş.

"NE GEÇTİ BİLMİYORUM"

Burak Yılmaz ile Beşiktaşlı yöneticiler arasında ne geçti bilmiyorum. Bu iş dönüp dolaşıp benim söylediğim yere geldi. Bu tür şeyler onun vasıtasıyla, sözle, telefonla yok hükmündedir. Çünkü ciddiyet içermez. “ Yaşanan transfer sürecine de isyan eden Ağaoğlu “Bugün çıkar sana 5 milyon Euro der yarın der 0,5 hiç ciddiye alamam. Telefonla olmaz bu işler varsa teklifin yazılı yaparsın bende onun üzerine yürürüm, bunu hep söyledim adım gibi biliyordum böyle olacağını. 3. ligde iki takım arasında 3. sınıf bir oyuncunun transferini yapmıyoruz. Süper Lig’in tepesinde bulunan 4 takım arasındaki iki takım arasında böyle şeyler anlamsız. “

"MESAJLAR GELİYOR"

Tepkilere de cevap veren Ağaoğlu “Bana mesajlar geliyor “vay nasıl satarasınız, ihanettir bu” diye sanki 5 milyon euro, 10 milyon Euro verdiler de ben satmadım. 5 milyonluk adamı 500.000 Euro’ya gönderirsem bu ihanettir” dedi.

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