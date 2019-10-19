Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ev ziyareti!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ameliyat sonrası tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür’ü evinde ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden genç futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ü evinde ziyaret etti. Ziyarette Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu ve iyileşme süreci hakkında bilgi alan Başkanımız, genç oyuncumuzun bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulundu."
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