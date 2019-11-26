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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.11.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu’dan transfer uyarısı!

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Ahmet Ağaoğlu’dan transfer uyarısı!

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer uyarısında bulundu. Ağaoğlu, mali kriterlerin ortaya koyduğu plan ve programa göre hareket edeceklerini belirterek, istenilen oyuncuların para olarak karşılığı olmadığında transfer yapmanın zor olacağını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüple ismi anılan oyuncularla ilgili ortaya çıkan transfer iddiaları üzerine uyarılarda bulunarak, kamuoyunun bu konuda dikkatli olma çağrısında bulundu. Süper Lig’de her takımın birbirini yenebileceğini belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor olarak aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Farklı etkenler ve sıkıntılarla karşılaşmazsak, bu yarış bize nereye kadar götürürse oraya kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor olarak mali disipline büyük bir önem verdiklerini ve bu konudaki titiz bir çalışma içersinde olduklarını vurgulayan Ağaoğlu, kaynak oluşturma konusunda da ise yoğun çalışmanın sürdüğünü belirtti. Transfere ise çok küçük bir bütçelerinin kaldığını ifade eden başkan Ağaoğlu, “Transfer için öncelikli olarak gelirlerinizi artırmanız gerekiyor. Bütçenizi çok iyi kullanmalısınız. Söylenilen ve konuşulan oyuncuları ise çok küçük bütçelere almanız söz konusu değil. İstediğiniz transferlerin para olarak karşılığı olması gerekiyor. Devre arasına iyi bir puanla girseniz bile Trabzonspor olarak bizim riske girmemiz söz konusu değil. Mali disiplin ve kendi planlarımız neyi gerektiriyorsa onu yapmak durumundayız.

Harcamanız gereken paranın üstünde bir para harcayarak transfer de yapsanız, ligi iyi bir yerde de bitirseniz Avrupa’da oynayamayacaksınız çünkü men cezası alacaksınız. Gelirlerin artması gerekiyor ki, transfer yapılsın. O yüzden ligimiz artık eskisi gibi değil. Bu konu da kamuoyu çok dikkatli olmak zorunda. Baskıcı bir anlayışa gidilmemeli" dedi.

Ahmet Ağaoğlu’dan transfer uyarısı

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