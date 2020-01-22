Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a yanıt

Spor Arena - İsmail Er | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burger King’le yapılan anlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, “F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un, başkanların bir araya gelerek Türk futbolunun sorunlarını konuşması gerektiği yönündeki açıklamalarıyla ilgili şu yanıtı verdi:

“Biz kulüp başkan ları ile bir araya gelip konuşuyorduk, son birkaç haftada olanlara ben de şaşırıyorum. Birbirimizle konuşacağımız şeyleri basın önünde konuşmamız hoş değil. Kulüplerle alakalı olarak kamuoyunda olumsuz gündem yaratacak, gerginlik oluşturacak söylemlerin içerisinde olmak hiç hoş değil. Kulüpler arası sıkıntılar olabilir, bunlar başkanlar arasında görüşülüp halledilecek sorunlardır.”

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir stopere 3 milyon Euro bonservis ödeyip, yıllık 2,5 milyon Euro maaş verdiğinizde eleştirilirsiniz. O stoper bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 150 bin Euro’ya oynuyor. Hocamız 40 yaşında ve Trabzonspor altyapısından. 40 yaşındaki hoca genç hocaysa, ben de 63 yaşında genç bir başkanım. Trabzonspor’un hem felsefesi hem planı hem de programı altyapıdan oyuncu yetiştirip, yararlanmak ve pazarlamaktır. Yabancı yardımcı hoca, Hüseyin hocanın talebi. Dolayısıyla Hüseyin hocaya da yardımcılık yapacak yabancı hocanın kariyerli olması gerekiyor."

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