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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.10.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: "Zirve yarışı içinde olacağız"

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Ahmet Ağaoğlu: "Zirve yarışı içinde olacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Bu takım her zaman o zirve yarışı içinde olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Şu anda ligde en güçlü kadrolardan birine sahibiz. Sosa, bizim yeni transferimiz. Kalitesini ispat etmiş bir oyuncu, katkı sağlamaya devam edecektir" - "Burak Yılmaz ve kulüp arasında bazı yanlış anlaşılmalar vardı. Onları ortadan kaldırdık, kaldırınca problemler, sorunlar da çözülüyor"

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın zirve yarışı içinde olacağını belirterek, bundan kimsenin şüphe duymamasını istedi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları olumsuzluklara karşın ligin ilk 8 haftası sonunda Trabzonspor'un bulunduğu yerin iyi olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un sahada inanan, kenetlenmiş bir kadrosunun bulunduğunu belirten Ağaoğlu, "Bu takım her zaman o zirve yarışı içinde olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda ligde en güçlü kadrolardan birine sahibiz." dedi.

Ağaoğlu, buna karşın göreve geldikleri andan itibaren özellikle ekonomik alanda boğuştukları birçok sıkıntının, problemlerin olduğunu ve bunun herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, şöyle devam etti: 

"Bu sıkıntılar herkesin malumu. Bu tür şeyler istesen de istemesen de takımın performansına yansıyor. Takım dediğin sahadaki 11 değil ki. Takım dediğin 28 futbolcu, teknik heyet, malzemeci, masör, doktor, idari görevli, yönetici, başkan, taraftarı, medya. Benim kafamdaki Trabzonspor takımı bu. Onun için birimlerin herhangi birinde aksama olduğu zaman ister istemez saha sonucuna kadar etki yaratıyor. Bu olumsuzlukları ne kadar giderirsek bu doğal olarak takımın performansına da yansıyacak."

"Ekip mücadelesi beni mutlu ediyor"

İlk 8 haftada çok şanssız puan kayıpları yaşadıklarını da dile getiren Ağaoğlu, "Bu şanssız kaybedilen puanları göz önüne alacak olursak takım çok daha farklı bir yerde olabilirdi. Trabzonspor'un lider olması tabii ki başkan olarak herkesten fazla beni mutlu eder. Ama bulunduğu konum da beni mutlu ediyor.

urada ekip mücadelesi var. Hep beraber bir bütün olarak verilen bir mücadele var. O mücadele beni mutlu ediyor. İnşallah daha da üstüne koyarak gideriz. Çünkü iyi sonuçlar camiayı mutlu edecek. Saha sonuçları önemli. Mutlu bir hafta. Milli maç arası olduğu için 2 hafta ama bizde mücadele bitmiyor. Ekonomik olarak, hacizlerle, FIFA, UEFA dosyaları gibi konularla uğraşıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen iyi yerdeyiz." şeklinde konuştu.

"Yeni transfer Sosa"

Başkan Ağaoğlu, geçen sezon beklenileni veremeyen Jose Sosa'nın bu sezon farklı bir görüntü ortaya koyduğunu da vurgulayarak, "Sosa'nın sadece attığı gole bakmamak lazım, 8 haftadır gösterdiği performans ortada. Sosa, bizim yeni transferimiz. Kalitesini ispat etmiş bir oyuncu, katkı sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların bazı sıkıntıları ortadan kaldırıldığında futbola daha konsantre olduğunu anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu oyuncuların sosyal yaşantıları var. Evi var, değişik ülkelere, şehre geliyor. Evle alakalı, yaşadığı yerle alakalı sorunları olmamalı. İkinci sınıf oteller bizim tesislerimizden daha iyiydi. Şimdi her şeyiyle yeniledik. Oyuncular, bizim onlar için gösterdiğimiz çabanın farkındalar. Yavaş yavaş farkına varıyorlar. Olumsuzluğu kafalarından silince futbola yöneliyorlar. Gerçek performansları da sahaya yansıyor. Biz bir aileyiz. Ailenin de birinci derece sorumluluğu olan insanı benim. Hiçbir zaman hiçbir futbolcuyu çocuğumdan ayrı düşünmem, ayırt da etmem. Kendi çocuğuma göstereceğim hassasiyeti, futbolcuya göstermek zorundayım."

Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın alacakları ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruyu çekmesine ilişkin ise "Burak Yılmaz ve kulüp arasında bazı yanlış anlaşılmalar vardı. Basın toplantısında bunları söylemiştim. Onları ortadan kaldırdık, kaldırınca problemler, sorunlar da çözülüyor." diye konuştu.

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