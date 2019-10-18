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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.10.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un yeni borç rakamını açıkladı

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Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un yeni borç rakamını açıkladı

 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 1 milyar 200 milyon lira olan borcunun 940 milyon liraya düştüğünü açıkladı.

Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan salonunda düzenlenen Trabzonspor 45. Divan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gündem maddelerinin okunmasının ardından söz alan Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen, salonda bulunan genel kurul üyelerini Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere ve A Milli Futbol Takımı oyuncularına destek olmak amacıyla asker selamı vermeye davet etti.

Salondakilerin alkışları eşliğinde verilen asker selamının ardından konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün ekonomik durumuyla ilgili yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

UEFA'nın, takımın Avrupa'da mücadele edebilmesi için elde edilen gelirlerin bir bölümüne el koyduğunu ve bu duruma itiraz ettiklerini anlatan Ağaoğlu, aralık ayında Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) yapılacak duruşmanın kulübün lehine sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Haziran ayı içerisinde Türkiye Bankalar Birliği ile borçların düzenli ödenebilmesi için yeniden yapılandırma imzaladıklarını anımsatan Ağaoğlu, bu konuda en iyi hazırlığı ligde Trabzonspor'un sağladığını vurguladı.

Profesyonel kadro maliyetini 38 milyon avrodan 13 milyon avroya kadar indirdiklerine işaret eden Ağaoğlu, "Oyuncu satışından elde ettiğimiz gelirlerle kulübümüzün borçlarını ve futbolculara olan borçları ödedik. Ancak biz frene basarken, 'Bize nasılsa ocak ayında para verecekler' deyip kulübün büyüklüğüne,
ihtiyaçlarına bakmadan 10 ile 20 milyon arasında borçlanan kulüpler oldu. Biz ayak da el de kompresör frenini de kullandık." diye konuştu.

-"Verilen sözlerin dışına taşmayan kulüp olarak yolumuza devam ediyoruz"

Ağaoğlu, yeniden yapılandırma hayata geçtikten sonra kulüp gelirinin yüzde 70'inin borç ödemelerine gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kalan yüzde 30'u kulübün ihtiyaçları doğrultusunda serbest kalıyor. Biz yüzde 30 ile başladık. Bu çalışmaları çok ciddi götürdüğümüz için Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma protokolünü ilk imzalayan kulüp olduk. Şu an gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla sadece ilk imzalayan değil, bugüne kadar ciddiyetle imzalayan, en ufak bir şekilde orada verilen sözlerin dışına taşmayan kulüp olarak yolumuza devam ediyoruz. Orada en altta bir kare, kare içerisinde kulüp başkanının müteselsil kefaletini istiyor. Anlaşma şartlarına uyulmadığı takdirde yapılandırma ortadan kalkar, geriye dönük olarak bütün borçlar kulüp başkanına rücu edilir. Benim bunu imzalamamda herhangi bir sakınca yok."
Ligde yer alan kulüplerin de mali kriterlere uyması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, buna uyulmaması halinde transfer yasağı, puan silme ve küme düşme gibi yaptırımların söz konusu olabileceğini belirtti.

Ağaoğlu, lisans talimatı uygulamasının 2020 yılının ocak ayında hayata geçirileceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Bu lisans talimatına uymayan benim takip ettiğim kadarıyla 6-7 tane kulüp var. Eğer o Ocak 2020 tarihi gelir de bir şekilde 'yahu henüz tam olarak hazır değiliz, bunu bir sene daha erteleyelim' dediklerinde kıyamet kopar. Çünkü bu başlı başına bir haksız rekabetin onayı, adaletsizliğin, ödüllendirilmesi anlamına gelir. Ben kendimi sıkacağım, ben transferde bana tanıdığınız limitlerin üzerinde transfer yapmayacağım, mali disipline harfiyen uyacağım, harfiyen uymayan o limitlerin üzerinde çok çok üzerinde harcamalar yapan kulüpleri ile mücadele edeceğim. Bu nasıl olacak? Trabzonspor Kulübü olarak ocak ayında bu lisans talimatı yürürlüğe girmesi için tüm mücadeleyi vereceğiz. Uymayan kulüplere de oradaki yaptırımlar neyse hepsinin de TFF harfiyen uygulamak zorunda. Böyle bir süreçten geçerek bu yeniden yapılandırmayı harfiyen uygulayan, disiplinle takip eden tek kulüp olarak huzurlarınızdayım."

- Kulübün borcu 940 milyon lira

Kulübün 2000 yılından sonra ilk kez borçlarını azalttığını bildiren Ağaoğlu, şu anda mevcut borcun 940 milyon lira olduğunu açıkladı.

Borçların detayları ve gelirlerle ilgili bilgiler paylaşan Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor Kulübü 2000 yılından sonra ilk defa borç azalttı. 1 milyar 200 milyon lira borçla gelmiştik. Şu anda borcumuz 940 milyon lira. Bu borç içerisinde 85 milyon liralık bir benzin istasyonundan TMSF'ye olan borç da var. Önümüzdeki bir hafta içinde onun satışı da gerçekleşecek. Sermaye artışından 77 milyon liralık bir gelir elde edildi. Bu gelirin tamamı borç kapamaya gitti. Bu süreç içerisinde yeni sponsorluk anlaşmaları imzalandı. Üç ay içerisinde 120 milyon liralık sponsorluk geliri elde ettik. Kombine satışı geçen sene 19 bin, bu sene ise 34 bin olarak gerçekleşti. Mağazacılık cirosu ilk 4 ay itibarıyla 35 milyon lira, geçen dönem 12 ay üzerinden 34 milyon liraydı. Geçen sene 105 bin adet forma satılmıştı, şu an itibarıyla sadece 4 ayda 135 bin adet sattık."

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