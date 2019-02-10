Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor katledildi

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Oyuncularımızı kutluyorum. Gözlerinden, alınlarından öpüyorum. Takım ruhu içerisinde nasıl mücadele edilirse öyle mücadele ettiler. Arkadaşlar; 1915 yılında Trabzon Liseli bütün öğrencilerini Çanakkale'ye gönderdi, vatan savunmaya. O lise 2 sene hiç mezun vermedi. Şehit oldular. Aradan 105 sene geçti ve değişen bir şey yok. Trabzon'un 17-18 yaşında gençleri, Trabzon gençlerinin farklı şekilde katledilişini izledik. Şartlar ne olursa olsun bu takımla gurur duyuyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Bu futbol müsabakası, yenilebilirsiniz, yenebilirsiniz ama yenileceksek futbol oynayarak yenilelim. Dış müdahalelere ve 17-18 yaşında çocukları bundan 105 sene önce katledildiklerin gibi katletmeye kimsenin hakkı yok. Değişen bir şey yok. Bugün eğer Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, bu gençlerle geleceğiz. Ya şu İstiklal Marşı'nı maçlardan önce okutmayalım ya da okuyan bu gençlere bu sıkıntıyı yaşatmayalım. Fazla da söyleyecek bir şey yok. Pozisyonlar ortada. Galatasaray'ı kutluyorum. Müsaade edin oyun oynansın ve neticesi öyle tecelli etsin. Müdahalede bulunursanız, bu gençlerin hakkı ödenemez, beledi çok ağırdır" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR MÜCADELELERİNİ SAHADA VERSİNLER"

Aynı futbolu oynamaya devam edeceklerini vurgulayan başkan Ağaoğlu, "Hiçbir şey yapmayacağız. Bütün ülkenin önünde sergileniyor. Herkesin görmüş olduğu bir şey için yapacak bir şey yok. Bu ilk vaka da değil. Tekrar tekrar söylüyorum; bırakın bu çocuklar mücadelelerini sahada versinler" şeklinde konuştu.

"BU SPORTMENLİK DIŞI BİR KONUŞMA DEĞİL"

"Aradan 105 sene geçti, mücadelenin ruhu değişmedi. Sadece düşman şekil değiştirdi" diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İster istemez insanın ağrına gidiyor, bu çocukları biz bu şekilde geliştiremeyiz. Eğer bu gençlerin öğrenecekleri şeyler varsa, mücadele vererek öğrensinler. O düdük çalacaksa adaletli çalsın. Allah bize değil haram tek puan, değil tek gol, haram faul, tek vuruş nasip etmesin. Biz bu gençlerle bu takımla bu şekilde lig sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunlara bakıp utanması gerekenler var. İnsan en azından sahaya çıkarken, o düdük elindeyken, şu esame listesindeki doğum tarihlerine bir bakar 'ya bugün ortaya çalmak için azami gayret göstermem lazım' derim. Biz bu çocukları sürekli motive ediyoruz. Bu çocuklar kolay yetişmiyorlar. Bu şekilde bir sonuçla karşılaştıklarında bizler yönetici olarak gözlerine bakamıyoruz. Ağrımıza bu gidiyor. Söylediğiniz zaman ceza yiyorsunuz. Bu sportmenlik dışı bir konuşma değil. Biz sadece ve sadece bu çocuklara oynanacak ortamın sağlanmasını istiyoruz. Hakkımız çalındı, hakkımız olan çalınmadı."

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEYE NİYETİM YOK"

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "O düdük asılmasın adaletli çalınsın. Ben kim olurum ki 'falan düğünü assın' diyeyim. Hayır, yok öyle bir şey. O düdük lütfen adaletli çalsın, o bayrak adaletli kalksın ki ben çocuklarımı gönül rahatlığıyla sahaya sürebileyim. Uzun yıllar sonra ilk defa taraftarların mağlubiyetlere rağmen sahip çıkılan bir takım görüyorsunuz. Biz sadece adalet istiyoruz. Bu gençlerin erken yaşta bu kadar budanmasına karşıyız. Benim kimseyle görüşmeye niyetim yok" dedi.

"DAHA FARKLI DA YENİLEBİLİRDİK"

VAR hakkında da konuşan Başkan Ağaoğlu, "Sistem mükemmel. Her şey orada gösteriyor. Ceza sahası içerisinde bir oyuncunun ayağına basıyorsanız eğer, bunu teknoloji size gösteriyor. Ama bunun kararını verecek olan neticede bir insan. Neye göre var neye göre yok ben de anlamış değilim. Biz bugün daha farklı da yenilebilirdik ama bırakın mücadelemizi yaparak ve eğer yeniliyorsak da o mağlubiyetini başka nedenlere bağlamadan, içimize sindirerek buradan çıkalım. Biz bunların üstesinden geleceğiz. Oyuncu hatalarımızı giderebiliriz ama neticeye tesir eden hataları kim düzeltecek?" şeklinde konuştu.