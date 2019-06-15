Ahmet Ağaoğlu resmen açıkladı: "Yusuf ve Abdülkadir'i satmayı düşünmüyorum"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı konuşmada Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü satmayı düşünmediklerini söyledi.
Ahmet Ağaoğlu, "Bu oyuncular ülkenin en değerli oyuncuları. Onları satmak ülke futboluna, ekonomisine ihanettir" diye konuştu.
Ayrıntılar gelecek...
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