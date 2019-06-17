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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.06.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: "Mücadeleci ve dinamik bir takım gelecek"

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Ahmet Ağaoğlu: "Mücadeleci ve dinamik bir takım gelecek"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, farklı takım taraftarlarının da bu senenin Trabzonspor'unu çok sevdiğini, takdir ettiğini belirterek, "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu. Bu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Trabzonspor aslında gönüllerin şampiyonu olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu." ifadelerini kullandı. 

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün aylık dergisinde, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaptı ve yeni sezon için beklentilerini aktardı. 

Sezonu alınlarının akıyla tamamladıklarını anlatan Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti: 

"Bu sezonun bizim için anlamı büyüktü. Umudu enkazından çıkararak sakatlıkların, haksızlıkların ve şanssızlıkların içinden bir takım yaratmayı başardık. Sevgili hocamız Ünal Karaman ve teknik kadromuzun sezon boyunca eşine az rastlanır bir emek ve özveri göstermesi, büyük Trabzonspor ailesinin tüm paydaşlarının futbolcularımızı aynı inanç ve sevgi ile kucaklaması, sezon başında imkansız gibi görülen bir hayali gerçek kıldı. Genci, tecrübelisi, yerlisi ve yabancısı ile 'takım' olmayı kısa süre içinde başaran bordo-mavili futbolcularımız, ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Bu başarının ötesi de vardı. Altyapıdan yetişen futbolcularımız ve deneyimli oyuncularımızın sahada ortaya koyduğu uyum, dostluk ve iş birliği, hepimizde Türk futbolunda örneğini nadiren gördüğümüz bir 'okul takımı' duygusu uyandırdı."

Trabzonspor kombine fiyatları Açıklandı
Trabzonspor kombine fiyatları! Açıklandı

Ağaoğlu, bordo-mavili takımın kamuoyunda büyük bir sempati ile karşılandığını vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı: 

"Gençlerimizin dinamizmi, armaya inanmışlığı ve amatör ruhla sergiledikleri mücadele aslında yalnızca Trabzonspor'un değil, ülke futbolunun da son yıllarda özlemini çektiği güzelliklerdendi. Bu nedenle farklı takım taraftarları da bu senenin Trabzonspor'unu çok sevdi, takdir etti. Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu. Bu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Trabzonspor aslında gönüllerin şampiyonu olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu. Puan kaybı yaşadığımız maçlarda hakemlerin hatalı kararları ve maalesef biz sahadayken birden yok olan VAR mekanizmasının büyük rolü var." 

Gelecek sezonla ilgili düşüncelerini açıklayan Ağaoğlu, "Gelecek sezondan beklentimiz, Trabzonspor'umuzun istikrarlı yükselişini, sadece saha içinde değil, saha dışında da sürdürmesidir. Trabzonspor deyince bundan sonra futbolseverlerin aklına her zaman, sahada tüm benliğini ortaya koyan, mücadeleci, sportmen ve dinamik bir takım gelecektir. İnanın ki bu senenin Trabzonspor'u, birkaç sene içinde kopacak 'fırtına'nın da habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.

 

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