Ahmet Ağaoğlu: "Lille ve Manchester United izledi"
Spor Toto Süper Lig'de İstiklal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de İstiklal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.
"Herkesin büyük fedakarlıkları oldu"
"Maç maç gidiyoruz, 9 maç oldu kaybetmiyoruz. Şu oynadığımız futbolun bir anlam kazanması için kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Yaşadıklarımız herkesin malumu. Herkesin büyük fedakarlıkları oldu."
"Abdülkadir’i alnından öpüyorum"
"Bu arada genç yetenek kırmızı halıda değil sahada oluyor. Seyretsinler görsünler, yıldız kimmiş, süper kimmiş. Milyonlar bunları gördü. Hiçbir futbolcuyu ayırt etmiyorum ama Abdülkadir’i alnından öpüyorum."
"Lille ve Manchester United izledi"
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile igili konuşan Ağaoğlu, "Bizim oyuncularımızı uzun zamandır izliyorlar. Geçen maçta önceki de maçta da izlediler. Bugün Lille ve Manchester United izledi futbolcuları. Bu futbolcuları Avrupa’nın önemli takımları izliyorsa bu bile bizim için gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.
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