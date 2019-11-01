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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.11.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: "Kulübün son 19 yılında ilk kez 'borcu azaltan' bir yapıya kavuştuk..."

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Ahmet Ağaoğlu: "Kulübün son 19 yılında ilk kez 'borcu azaltan' bir yapıya kavuştuk..."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün dergisinin 168. sayısında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinin 168. sayısında yer alan açıklamasında, uzun bir aradan sonra ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerine değinerek, bu mücadeleyi sadece sahada değil masada da verdiklerini vurguladı.

UEFA'ya idari ve sportif borcu nasıl aşağıya çektiklerini anlattıklarını belirten Ağaoğlu, "Yıllık futbolcu giderimizi 38 milyon avrodan 16 milyon düzeyine indirdiğimizi ve altyapımızı nasıl hareketlendirdiğimizi detaylı olarak anlattık. Her ne kadar 55 milyon avro gibi bir zararla karşılarına çıkmış olsak da yüzde 50 gelirlerimize el koyulması şartıyla idari, ekonomik ve sportif programımızı devam ettirmemiz halinde Avrupa kupalarına katılmamızda bir sorun olmayacağını belirttiler. Biz bunun üzerine, bir ilki gerçekleştirerek Bankalar Birliği ile yapılandırmayı imzaladık. Haziran 2019 itibarıyla yolumuz açıldı." ifadelerini kullandı.

Yine önemli bir gündemlerinin olduğuna işaret eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"UEFA'nın dayattığı yüzde 50'lik kesintiyi, nasıl düşürebiliriz sorusuna odaklanmış durumdayız. Çünkü gelirlerimiz üzerindeki bu büyük kesinti, bizim pek çok anlamda elimizi kolumuzu bağlıyor. CAS'a bu konuda dava açtık. Burada, söz konusu kesintinin tamamının kalkması söz konusu olmasa da yüzde 25'e düşürülmesi ile yine kulübümüze bir miktar gelir sağlayabiliriz. Bu bağlamda bizi yakinen ilgilendiren bir diğer husus, yeni lisans talimatı. TFF'nin 31 Haziran tarihine kadar imzalanıp UEFA'ya bildirmesini taahhüt ettiği bu talimata, söz konusu mali kriterlere uyulmaması halinde, transfer yasağından puan silmeye ve hatta küme düşmeye kadar giden yaptırımlar söz konusu. TFF'nin, kulüplerimize bu konuda tanıdığı süre 2020'nin başında bitiyor. Bu tarih itibarıyla Lisans Talimatı uygulamaya konacak. Bu kriterlere uymayan kulüplere herhangi bir iltimas gösterilmesi halinde bilinsin ki biz tüm gücümüzle karşı duracağız. A'dan Z'ye her anlamda 'ayağını yorganına göre uzatmak' ve taahhütleri yerine getirebilmek için ciddi zorluklarla boğuşan bir kulüp olarak Trabzonspor'un bunları yapmayan ve o limitlerin çok çok üzerinde harcamalar yapan kulüplerle aynı platformda mücadele etmesine, böyle haksız bir rekabetin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz."

Ağaoğlu, kümülatif borçlarının 925 milyon lira olduğunu belirterek, "Ancak bundan 85 milyon liralık İstanbul'da TMSF'den satın aldığımız benzin istasyonunun satışı olacak. Yakın bir zamanda bunu da gerçekleştireceğiz. O yüzden borcumuz 840 milyon liraya gerilemiş olacak. Zor bir görevde bayrağı devralıp kulübün son 19 yılında ilk kez 'borcu azaltan' bir yapıya kavuşmasını yönetim kurulum ve profesyonel çalışanlarım ile uzun ve meşakkatli çalışmalar sonunda elde ettik. Emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. 

Ahmet Ağaoğlu: Kulübün son 19 yılında ilk kez borcu azaltan bir yapıya kavuştuk...

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