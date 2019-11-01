Ahmet Ağaoğlu: "Kulübün son 19 yılında ilk kez 'borcu azaltan' bir yapıya kavuştuk..."

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinin 168. sayısında yer alan açıklamasında, uzun bir aradan sonra ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerine değinerek, bu mücadeleyi sadece sahada değil masada da verdiklerini vurguladı.

UEFA'ya idari ve sportif borcu nasıl aşağıya çektiklerini anlattıklarını belirten Ağaoğlu, "Yıllık futbolcu giderimizi 38 milyon avrodan 16 milyon düzeyine indirdiğimizi ve altyapımızı nasıl hareketlendirdiğimizi detaylı olarak anlattık. Her ne kadar 55 milyon avro gibi bir zararla karşılarına çıkmış olsak da yüzde 50 gelirlerimize el koyulması şartıyla idari, ekonomik ve sportif programımızı devam ettirmemiz halinde Avrupa kupalarına katılmamızda bir sorun olmayacağını belirttiler. Biz bunun üzerine, bir ilki gerçekleştirerek Bankalar Birliği ile yapılandırmayı imzaladık. Haziran 2019 itibarıyla yolumuz açıldı." ifadelerini kullandı.

Yine önemli bir gündemlerinin olduğuna işaret eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"UEFA'nın dayattığı yüzde 50'lik kesintiyi, nasıl düşürebiliriz sorusuna odaklanmış durumdayız. Çünkü gelirlerimiz üzerindeki bu büyük kesinti, bizim pek çok anlamda elimizi kolumuzu bağlıyor. CAS'a bu konuda dava açtık. Burada, söz konusu kesintinin tamamının kalkması söz konusu olmasa da yüzde 25'e düşürülmesi ile yine kulübümüze bir miktar gelir sağlayabiliriz. Bu bağlamda bizi yakinen ilgilendiren bir diğer husus, yeni lisans talimatı. TFF'nin 31 Haziran tarihine kadar imzalanıp UEFA'ya bildirmesini taahhüt ettiği bu talimata, söz konusu mali kriterlere uyulmaması halinde, transfer yasağından puan silmeye ve hatta küme düşmeye kadar giden yaptırımlar söz konusu. TFF'nin, kulüplerimize bu konuda tanıdığı süre 2020'nin başında bitiyor. Bu tarih itibarıyla Lisans Talimatı uygulamaya konacak. Bu kriterlere uymayan kulüplere herhangi bir iltimas gösterilmesi halinde bilinsin ki biz tüm gücümüzle karşı duracağız. A'dan Z'ye her anlamda 'ayağını yorganına göre uzatmak' ve taahhütleri yerine getirebilmek için ciddi zorluklarla boğuşan bir kulüp olarak Trabzonspor'un bunları yapmayan ve o limitlerin çok çok üzerinde harcamalar yapan kulüplerle aynı platformda mücadele etmesine, böyle haksız bir rekabetin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz."

Ağaoğlu, kümülatif borçlarının 925 milyon lira olduğunu belirterek, "Ancak bundan 85 milyon liralık İstanbul'da TMSF'den satın aldığımız benzin istasyonunun satışı olacak. Yakın bir zamanda bunu da gerçekleştireceğiz. O yüzden borcumuz 840 milyon liraya gerilemiş olacak. Zor bir görevde bayrağı devralıp kulübün son 19 yılında ilk kez 'borcu azaltan' bir yapıya kavuşmasını yönetim kurulum ve profesyonel çalışanlarım ile uzun ve meşakkatli çalışmalar sonunda elde ettik. Emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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