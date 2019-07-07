Ahmet Ağaoğlu konuştu: UEFA...

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Fırtına için gece gündüz çalıştı, her toplantının ardından taraftarının yüreğine su serpti. Ağaoğlu, önceki gün de Karadeniz ekibinin UEFA’ya katılmasında bir sakınca olmadığını duyurdu. Başkan Ağaoğlu, bu süreçte yaşananları ise şu sözlerle anlattı: “Trabzonspor Camiası olarak çok zor bir süreç geçirdik. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında UEFA’nın bize verdiği kriterleri fazlasıyla aşmışız.”

‘Kapsamlı çalıştık’

“Bizim 5 milyon Euro zarar etmemiz gereken bu sayı eski yönetimler yüzünden 55-60 milyon seviyesine kadar çıkmış durumdaydı. Bu yüzden UEFA’nın ciddi bir kıskacı altındaydık. Çok kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyordu. UEFA’ya gittiğimizde yönetimimizin yeni olduğundan ve altyapıya ne kadar verdiğimizi anlattık. Zaman zaman altyapımızda yetişmiş olan 6-7 futbolcumuzun aynı anda ilk 11’de şans bulduğunu ve Türkiye’nin en değerli 2 oyuncusu olan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ün, tamamen altyapımızın bir ürünü olduğunu aktardık.”

‘Her alanda kazançlar arttı’

“Gelirlerimizden bahsettik. Sadece tribün, forma ve store değil... Her alanda bu camianın kazancını arttırdık. Biz elimizden geleni yaptık, UEFA da bunları gördü. Özellikle Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşma... Bu bizim için çok önemliydi. Yaptıklarımız incelendi, UEFA bizim kupalara katılmamızda bir sakınca görmedi. 15 Ekim’e kadar bize süre verildi, dosyalar inceleme altına alınacak. Ancak Trabzonspor Camiası’nın içi rahat olsun. İnce eleyip sık dokuduk, verilen şartları yerine tamamen getirdik. Artık önümüz açık, ortada bir sorun gözükmüyor. Kuraların çekilmesini bekliyoruz.”

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