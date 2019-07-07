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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
07.07.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu konuştu: UEFA...

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Ahmet Ağaoğlu konuştu: UEFA...

Bordo-Mavililer, 2016’da UEFA ile Finansal Fair-Play anlaşması yaptı. Ancak Trabzonspor eski yönetimlerin kendisine verilen sürede anlaşma şartlarını yerine getiremeyince bir üst kurula sevk edilmekten kurtulamadı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Fırtına için gece gündüz çalıştı, her toplantının ardından taraftarının yüreğine su serpti. Ağaoğlu, önceki gün de Karadeniz ekibinin UEFA’ya katılmasında bir sakınca olmadığını duyurdu. Başkan Ağaoğlu, bu süreçte yaşananları ise şu sözlerle anlattı: “Trabzonspor Camiası olarak çok zor bir süreç geçirdik. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında UEFA’nın bize verdiği kriterleri fazlasıyla aşmışız.”

‘Kapsamlı çalıştık’

“Bizim 5 milyon Euro zarar etmemiz gereken bu sayı eski yönetimler yüzünden 55-60 milyon seviyesine kadar çıkmış durumdaydı. Bu yüzden UEFA’nın ciddi bir kıskacı altındaydık. Çok kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyordu. UEFA’ya gittiğimizde yönetimimizin yeni olduğundan ve altyapıya ne kadar verdiğimizi anlattık. Zaman zaman altyapımızda yetişmiş olan 6-7 futbolcumuzun aynı anda ilk 11’de şans bulduğunu ve Türkiye’nin en değerli 2 oyuncusu olan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ün, tamamen altyapımızın bir ürünü olduğunu aktardık.”

‘Her alanda kazançlar arttı’

“Gelirlerimizden bahsettik. Sadece tribün, forma ve store değil... Her alanda bu camianın kazancını arttırdık. Biz elimizden geleni yaptık, UEFA da bunları gördü. Özellikle Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşma... Bu bizim için çok önemliydi. Yaptıklarımız incelendi, UEFA bizim kupalara katılmamızda bir sakınca görmedi. 15 Ekim’e kadar bize süre verildi, dosyalar inceleme altına alınacak. Ancak Trabzonspor Camiası’nın içi rahat olsun. İnce eleyip sık dokuduk, verilen şartları yerine tamamen getirdik. Artık önümüz açık, ortada bir sorun gözükmüyor. Kuraların çekilmesini bekliyoruz.”

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Ahmet Ağaoğlu konuştu: UEFA...

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