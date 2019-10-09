Ahmet Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım
GeriFutbol Ahmet Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
09.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün, göreve başladıkları 1,5 yıl önceki durumdan çok farklı bir konumda olduğunu belirterek, "Gelin dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün 'sürdürülebilir' kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını hep beraber çıkaralım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, geçmiş yıllara göre kulübün çok iyi durumda olduğunu belirtti. Göreve geldikleri günden bugüne katettikleri mesafeyi anlatırken bazen durumu kelimelerle ifade etmekte zorlanabildiklerini anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak böyle anlarda rakamlar devreye girdiğinde işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Bu kulübün geçirdiği ekonomik dönüşüm rakamsal verilerle çok daha çarpıcı hale geliyor. Eylül ayının son günlerinde yaptığımız basın toplantısında da bu dönüşümden söz ettim. 2010 yılından bugüne ilk defa 107 milyon liraya yakın kâr açıkladığımızı belirttim. Bu kâr beyanı bir şeylerin iyiye gittiğinin en açık göstergesi. Üstelik dahası da var: 900 milyon lira borcu bulunan, UEFA'da yaklaşık 30'un üzerinde oyuncunun alacaklarıyla ilgili dosyası olan ve sürekli haciz işlemleri ile boğuşan bir finansal yapıdan kurtulup; futbol ailesine bir kuruş dahi borcu olmayan, 900 milyon civarındaki borçlarını sürdürülebilir bir yapı içerisine koyan, UEFA'dan men cezasına yol açacak tüm borçlarını temizlemiş bir yapıya kavuştuk. Üstelik; UEFA'ya kupalarına katılma yasağı almış olmamıza rağmen o yasağı kaldırmayı dahi başararak!"

Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor
Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor

"YENİDEN YAPILANDIRMA ANLAŞMASINA ÖNDERLİK YAPTIK"
Trabzonspor'un, Bankalar Birliği ile kulüpler arasındaki, Türk futbolunun geleceğini tayin eden 'yeniden yapılandırma' anlaşmasına önderlik eden kulüp olduğunu dile getiren Ağaoğlu, yazısını şöyle sürdürdü:

"Kulübümüz tüm bu sürecin en önemli aktörlerinden ve yol göstericilerinden birisidir. Haziran ayı sonunda yaptığımız anlaşma ile yeniden yapılandırmaya imza atan 'ilk' kulüp oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu Lisans Talimatı'nın yürürlüğe konulması için en büyük çabayı sarf eden ve bu talimatın gerektirdiği tüm şartları yerine getiren de ilk kulüp oldu. O günlerden bugünlere gelerek adım atması mümkün dahi olmayan bir Trabzonspor'dan bugün sürdürülebilir, ileriye doğru yapılandırması olan bir kulübe geldik. Artık karşımızda futbolcularına en fazla 6-7 gün gecikmesi olan bir kulüp var ki, o da normal bir süreçtir."

"HEP BERABER TADINI ÇIKARALIM"
1,5 yıl öncesinden çok daha farklı bir konumda olduklarını belirten Ağaoğlu, "Gördüğünüz gibi şu an, göreve başladığımız 1,5 yıl önceki durumdan çok ama çok farklı bir konumdayız. Üstelik tam 6 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadelesine devam eden bir kulüp konumundayız. Hocamız ve takımımızla yakaladığımız güven ve istikrar ortamı da cabası. Şimdi gelin dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün 'sürdürülebilir' kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını hep beraber çıkaralım! Herkese sağlık ve huzur dolu bir Ekim ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kayseri'ye çok özel stat! Ünlü stada benziyor...
Merih Demiral değerine değer kattı!
Bayern Münih'te Thomas Müller şoku!
Club Brugge'un forveti, Galatasaray sonrası tehdit alıyor!