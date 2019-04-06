Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların fotoğrafını profiline koydu
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında geriye düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanan Trabzonspor'da büyük mutluluk yaşayanlardan biri de kulüp başkanı Ahmet Aağaoğlu oldu.
Ahmet Ağaoğlu karşılaşmanın ardından ise Antalyaspor karşılaşmasında gol atan futbolcularıyla ilgili ilginç bir harekette bulundu.
Ağaoğlu maçın ardından WhatsApp profil fotoğrafını karşılaşmada gol atan futbolcular Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Olcay Şahan ve Murat Cem Akpınar’ın fotoğrafı ile değiştirdi.
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