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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.08.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: 'Denk takımların olduğu bir grup oldu'

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Ahmet Ağaoğlu: 'Denk takımların olduğu bir grup oldu'

UEFA Avrupa Ligi C Grubu''nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşen Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu kurayı değerlendirdi.

Basel ve Krosnodar'ın bildiğim takımlar olduğunu ifade Ahmet Ağaoğlu, " Getafe ile pek fazla bilgi sahibi değilim ama grup olarak bakıldığında aşağı yukarı denk takımların olduğu bir grup. Dün oynadığımız AEK maçının ilk yarısındaki futbolu oynamazsak gruptan çıkma şansımızı yüksek görüyorum" dedi.

Trabzonspor'un gruptaki rakiplerinden Basel'in geçtiğimiz sezon attığı en güzel 10 golü izliyoruz...

Geniş bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Trabzonspor başkanı, "Bu transferler lig, kupa ve Avrupa Ligi düşünülerek yapılmış transferler. Bu sezon oynayacağımız 7. maçımız olacak Fenerbahçe karşılaşması. Takım bir hayli yorgun ve yıpranmış durumda ama Fenerbahçe maçının ardından milli maç arası antrenman eksiği olan futbolcularımız için de fırsat olacak. Trabzonspor hiçbir zaman zirve mücadelesinin dışında kalmaz" şeklinde konuştu.

Kişisel olarak Avrupa Ligi'ni çok istediğinin altını çizen Ağaoğlu, "Uzun süredir bu kulvardan uzak kalmıştık. Hem seyircimiz hem de maddi durumuz acımızdan ben gerçekten Avrupa Ligi'ne çok büyük önem veriyorum. 15 günlük arada sorunlarımızı giderip yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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