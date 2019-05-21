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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.05.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: "Cumhurbaşkanımız devreye girdi, çözüme ulaştık"

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Ahmet Ağaoğlu: "Cumhurbaşkanımız devreye girdi, çözüme ulaştık"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA süreciyle ilgili olarak A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, yaşadıkları sorunlarda kendilerine yardım eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve "İçinden çıkamadığımız bir sorunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hemen devreye girdi ve problemi çözdü. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ağaoğlu, "Fair-play anlaşmasına uymadığımız için Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Bunun cezası da '1 ya da 2 yıl Avrupa kupalarından men edilme' cezasıdır. Ama orda fair-play komitesinin 7 maddesi var. Fair-play komitesi 'yeni yönetimin tasarrufları, gerçekleştirmiş olduğu ekonomik program, futbolcu alış-satışlarındaki dengesi, gelir gider dengesini koruması, bu ekonomik programı devam ettirmesi, 5 milyon Euro'dan fazla açık vermemesi ve Bankalar Birliği ile anlaşmayı imzalaması halinde önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılması yönünde bir tavsiyede bulunuyor" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Komite her ne kadar da bizimle yapılan anlaşma şartlarına uyulmamışsa da yeni görev alan yönetimin yapmış olduğu uygulamalar, ekonomik uygulamalar, transferde gösterilen özen, altyapıya verilen önem, A takımda yer alan 19 futbolcunun 17'sinin altyapıdan gelmiş olması, seyirci hasılatında ve ürün satışlarındaki artış göz önüne alınarak Trabzonspor'un bu sene belirli bir ceza ödeyerek, Avrupa gelirlenin yüzde 50'sine el konulması şeklinde ceza uygulanabilir' diyor. Disiplin kurulu kararını vermeden 'ceza geliyor ya da gelmiyor' denemez. Biz zaten geldiğimizden bu yana hemen her gün bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Hatta bugün içinden çıkamayacağımız noktayla gelmiş olduğumuz bir sorunda, kendisine buradan şükranlarımı arz ediyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DEVREYE GİRMESİ İLE ÇÖZÜME ULAŞTI"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesi ile çözüme ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sorunun ortadan kalkmasında göstermiş oldukları çabadan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çok çabuk karar verilmesi gerekiyordu, Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesi ile bu sorunu sıkıntısız şekilde atlattık. Allah'a şükürler olsun. Tabii bu Trabzonspor'un sorunları bitti anlamına gelmesin. Her zaman sıkıntılarla karşılaşan bir kulübüz. Haziran ayındaki kura çekimini göz önüne aldığımızda 2-3 hafta içinde disiplin kurulunun kararı vermesini bekliyoruz. Hem bizim için hem F.Bahçe için karar verecekler."

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