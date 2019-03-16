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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.03.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu, CAS yorgunu

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Ahmet Ağaoğlu, CAS yorgunu

8 saat süren CAS duruşmasından dolayı yorgun düşen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, havalimanında uyudu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun havalimanındaki bu görüntüsü kısa zamanda sosyal medyada yayıldı.

CAS'IN ADİL DAVRANACAĞINA İNANIYORUZ

 Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şike davasına ilişkin CAS'ta gerçekleşen duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "CAS’ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. 

2010-2011 sezonunda yaşanan şike olayıyla ilgili Trabzonspor kulübünce FIFA’ya yapılan başvurunun reddedilmesi sonrası, kulüp Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itirazda bulunmuştu. İtiraza ilişkin duruşma, bugün İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşti. 

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Ahmet Fikret Gökhan, Sertaç Güven, Eda Lermi Zorer ve avukat Erdem Egemen ile birlikte İsviçre’de kulübü temsil eden Froriep Hukuk Bürosu’ndan Jean Marguerat, Lucien Valloni ve Evin Durmaz’ın da hazır bulunduğu duruşma, yaklaşık 8 saat sürdü. 

Ahmet Ağaoğlu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve Fenerbahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS’ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. 

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Ahmet Ağaoğlu, CAS yorgunu

 

 

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