Ahmet Ağaoğlu: "Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi..."

Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay karşısında tur atladıklarını ancak kupada önemli olanının final oynamak olduğunu belirtti.

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor maçının vermiş olduğu psikolojik bir tahribatın bulunduğunu anlatan Ağaoğlu, "Takımda, camiada ve hepimizde bir tahribat söz konusu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir bilemiyorum ama yol kazası da denilebilir. Rakiplerin puan kaybettiği haftada alınacak 3 puanla puan farkını açacaktık ve moralli olarak Konya'ya gidecektik. Belki de moralli olarak ilk yarının sonunu getirecektik. Şimdi tekrar aynı çabayı ve gayreti gösterip bıraktığımız yerden devam etmek zorundayız. Burada yanlış olan şu daha henüz zirvenin içerisindeyken, zirveden kopmuş, yarıştan kopmuş intibası uyandırmak veya öyle bir umutsuzluğun içine düşmek ki o bu coğrafyanın insanının yapısında olmayan ve olmaması gereken bir şey." ifadelerini kullandı.

Denizlispor maçından sonra en çok eleştiriyi teknik direktör Ünal Karaman'ın aldığını ve sanki ayrılacakmış gibi bir hava oluştuğu şeklindeki soru üzerine Ağaoğlu, "1,5 yıl oldu demek ki halen öğretemedik insanlara. 1 maç kaybetmeyle veya bir maç kazanmayla her şeyin kaybedilip veya her şeyin kazanılmadığını halen daha öğretemedik. En azından bu yönetim anlayışında böyle bir şey yok. Sonuçlardan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı hocanın bırakın tartışılmasını, konuşulmasının bile gündem olmadığı bir yönetim şeklini demek ki halen daha insanlara anlatamadık. O da benim hatam demek ki." şeklinde konuştu.

TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikle ilgili olarak ise Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili gelişme yaşandı. Yüzde 10 kabul etmeyen kulüpler diye ama orada bir şey perdelendi. Kimse onun farkında değil. Perdelenen şey borçlanma faiz oranı. 30 Haziran'da bu talimat yürürlüğü girerken, borçlanma faiz oranı yüzde 31-32 olarak belirlenmişti. Bunun belirlenmemesi için biz orada epey bir çaba sarf etmiştik. Bizim gerçek borçlanma oranımız bu değil dedik. Bunun neredeyse 10 puan altında, lisans kurulu 'hayır yüzde 32 olarak alınacaktır' dediler ve onu koydular. Bir talimatı koyduğunuz zaman artık o talimat uygulamaya girmiş demektir. Biz ciddiye aldık o talimatı. Ciddiye aldığımızı da her fırsatta bayan ettik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bazı kulüpler, yüzde 30'dan yüzde 40'a çekilmesini kabul etmiyoruz. 'Eski haliyle uygulansın' diyorlar ama borçlanma faiz oranı ne olacak. Çünkü asıl fark orada. Onu gözardı etmemek lazım. Borcunuz ne kadar fazlaysa aslında size o kadar bir avantaj sağlıyor. Limit arttırılması veya tekrar aşağıya çekilmesi bir anlam ifade etmiyor açıkçası ama borçlanma faiz oranını yüzde 32'den yüzde 13'e çekerseniz Trabzonspor Kulübüne 140 milyon liralık bir limit açılmış oluyor. Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi. Ama bizim buradaki itirazımız halen daha geçerli. Kulüpler Birliğinin de göndermiş olduğu talep kağıdına, Tahkime yazdığımız yazıyla aynı doğrultuda bir cevap verdik."

Lisans talimatının 30 Haziran'da hangi şekliyle yürürlüğe girdiyse sezon sonuna kadar da aynı şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Aksi taktirde adil ve güvenilir olmaktan uzaklaşır. Haksız rekabetin önüne açar, kurallara uymayanları ödüllendiren bir hüviyete bürünmüş olur ki bu da Türk futbolu ve sporu adına hoş bir görüntü olmaz." diye konuştu.

Ağaoğlu, 6 milyon lira civarında transfer bütçeleri olduğunu belirterek, "Transfer yapma ihtiyacı olursa bu rakamlar dışında ya kadroda tasarruf yapacaksınız ya da gelir getirici anlaşmalar yapmalısınız. Böyle bir zorunluluğumuz var. Ürettiğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler var. Sadece bir oyuncuyla da sınırlı değil. 2-3 oyuncuyla ilgili gelen teklifler var." dedi.

Sosa ve Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili ise Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile sözleşme imzalanması yolunda bizim çabalarımız devam ediyor. Oyuncularla alakalı olarak hiçbir sorunumuz yok. Menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Bizim oyuncular için belirlemiş olduğumuz bütçeyle de aramızda fazla bir fark yok. Menajerlerin de bir takım talepleri var onları da aşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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