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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'un koltuğu hazır

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Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'un koltuğu hazır

Spor kamuoyu, dünkü Hürriyet’te yer alan, Ali Koç’un pazar günü Trabzon’daki Trabzon-Fenerbahçe maçını tribünden izleme kararını konuşuyor.

Bir Fenerbahçe Başkanı’nın yıllar sonra Trabzon’da statta yer alacak olması geniş yankı uyandırırken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Koç’un iki camia arasındaki gerilimi düşürme adına attığı adıma aynı şekilde karşılık verdi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, Ali Koç’un statta koltuğunun hazır olduğunu söylerken, bir olay çıkmaması için de taraftarlarına çağrıda bulundu.

ARAMIZDA BİR SORUN VAR AMA...

Ağaoğlu’nun sorularımıza yanıtları şöyle: “Fenerbahçe Kulübü Başkanı buraya tabii ki gelebilir. Ali Koç’un koltuğu hazır. Biz misafirimiz olarak görürüz. Trabzon’da her kulüp başkanının da koltuğu hazırdır. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında bir sorun var. Yok diyemeyiz. Bunun çözümü için sorumluların sorumluluklarını kabul etmesi gerekir. Eğer o sorumlular hatalarını kabul ederse eminim ki sıkıntılar ortadan kalkar.”

BEN DE KADIKÖY'DE TAKIMIMIN YANINDA OLACAĞIM

"Sadece Trabzonspor’la, Fenerbahçe’yle, yönetimlerle, futbolcularla çözülmez bu işler. Medya da sorumluluğunu bilecek. Ortamı germeyecek. Herkes üzerine düşeni yapmadan bu işler nasıl düzelir ki? Ben takımımın her maçına giderim. İstanbul’daki Fenerbahçe maçında da orada olacağım."

"Takımımın yanında olacağım. Bugüne kadar tüm maçlarda takımımla birlikteydim. Biz gittik Malatya’dan 5 tane yedik. Kimseyi suçlamadık. Gündemi değiştirmedik. Sorumluluğumuzu kabul ettik. Göztepe geldi burada bize 2 tane attı. Sonra aynı uçakla döndük. Dostluk içinde oldu her şey. Önce kendi sorumluluklarımızı kabul etmeliyiz."

GENÇKEN BEN DE HATA YAPMIŞIMDIR

"Akyazı’da Fenerbahçe maçı için stada gelen her Trabzon taraftarından sadece ama sadece kendi takımlarını desteklemelerini istiyorum. Ben de zamanında yanlışlar yapmış olabilirim. Gençtim, hatalarım olmuştur bir taraftar olarak. Ama hiçbir zaman kendi takımıma zarar verecek bir şey yapmadım. Stadyuma gelecek her taraftarın 100 birimlik enerjisi varsa bunun tamamını kendi takımı için kullanmalarını istiyorum. Bir yabancı madde atma ya da benzeri zarar verici bir eylemde bulunmalarını istemiyorum. Sonuçta bunun zararını Trabzonspor ve aynı zamanda oraya gelen taraftar da görüyor.

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