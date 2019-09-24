Ahmet Ağaoğlu açıkladı! “Ünal Karaman’ın istifası…”

“ALINAN SONUÇLARDAN KİMSE MEMNUN DEĞİL”

Sivasspor maçı ile ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu “İki hafta içinde 4 sakat veriyorsunuz. Çok önemli 4 oyuncu. Bir futbol takımında bu tür süreçlerin yaşanması doğasında var olan şeyler. İki maç kazanınca göklere çıkarılan takım kaybedilen maçlara baktığımızda UEFA liginde Getafe maçı İspanyol takımına karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Alınan sonuçlar hoş değil. Bundan da hiç kimse memnun değil” dedi.

“MİKEL ÜZERİNE KOYARAK İLERLİYOR”

Yeni transferlerin verimli olmadığı eleştirilerine değinen Ahmet Ağaoğlu, “Obi Mikel Sivas maçında iyiydi. Getafe maçında Sivasspor maçının yüzde 10-20 altındaydı. Gençlerbirliği maçında daha da alttaydı. Adam üzerine koyarak gidiyor. Biz bu oyuncuya çok kötü bir adam mı diyeceğiz şimdi? İşler iyi gittiğinde övgüler yağdırılır, işler kötü gittiğinde eleştiriler yapılır. Bu işin doğasında bu var. Hiçbir zaman şunun hesabı yapılmıyor. Bu takım nereden nereye geldi. Bu takımı bir sene önce teslim aldığımızda ekonomik anlamda iflas etmiş, maaş ödeyemeyen, UEFA’da ve FİFA’da 30’un üzerinde dosyası bulunan, neredeyse yabancı oyuncuların tamamından kulübe ihtar çekilen, bugün 6-7 gün içinde maaşları takır takır hesaplarına yatan, idari personelin maaşlarını günü gününe ödeyen, UEFA’da oluşabilecek men cezalarının önüne geçen, sponsorluk ve seyirci gelirlerini arttıran bir kulüp transferde yanlış yaptı. Geçen sene alınan oyuncular içinde aynısı söylendi. Ekuban geldiğinde Havalimanında gösterilen alaycı tavır. Bunlar hafızalardan silinmedi. Bunlar yaşanılan ve yaşanılacak şeyler. Futbolun doğasında bu var. Bir anda göklere çıkarırız bir anda da yerin dibine sokarız.” şeklinde konuştu.

“LİMANA VARANA KADAR BU GEMİYİ BİZ GÖTÜRECEĞİZ”

Başkan Ağaoğlu, önemli olanın kötü günlerde destek vermek olduğunu belirterek, “Çok garibime giden şeyler var Ünal Hoca konusunda. Hocamızla sürekli görüşüyoruz. Biz bir ekibiz herkes bunu çok iyi anlasın ve gemi denize açıldı. Birtakım sıkıntılar yaşıyor ama limana varıncaya kadar bu gemiyi götürecek olanlarda yönetim ve teknik heyet olarak da bizleriz: Bu arada sakat oyuncularımız iyileşip bir an önce takıma katkı sağlamalı. Geldiğimizde bize ekonomik ve sportif anlamda gösterilen sabır eleştirilerin bir bölümünde hak veriyorum. İşlerin yolunda gitmediği bir dönemde bir insan sendelediği zaman ona omuz verilir. Desteğin anlamı odur. Siz binaya bile çökmesin diye kolonla destek atarsınız. İşler yolunda giderken herkes destek veriyor önemli olan böyle günlerde destek vermek. İşler kötü gittiğinde gösterilecek destek ve sabır çok büyük anlam taşıyor” dedi.

Ünal Karaman’ın bir basın toplantısında “transferleri ben yapmadım” demesine değinen Ahmet Ağaoğlu “Herhalde şunu söylemek istedi. Ben futbolcu ismi vermem sadece ihtiyacım olan mevkideki oyuncu özelliklerini söylerim. Herhalde bunu ifade etmek istedi” ifadelerini kullandı.

“ERKEN YÜKLEME YAPILAN TAKIMLARDA BU TÜR SIKINTILAR YAŞANIYOR”

Karşılaşmalarda oyuncuların kondisyon olarak düşük seviyede olması konusunda soru yönelttiğimiz Ağaoğlu, “Sezonu çok erken açtığımız için erken yükleme yapıldı futbolculara. 3’er gün arayla takım maç oynadığımızı unutmayalım. Erken yükleme yapılan takımlarda bu tür sıkıntılar yaşanıyor. İspanya seyahati sonrası ben 1 buçuk gün kendime gelemedim. Bu oyuncular ertesi gün antrenman yaptılar. Fiziki anlamda yükleme yapılıp sezonu erken açan takımlarda bu tür düşüş yaşanması son derece normal. Başarısız denilen ve eleştirilen takım 4 ön eleme maçı oynayıp UEFA’da gruplara kalan bir takımdan bahsediyoruz. Daha ligin 6. haftasındayız. Bu kadar eleştiri yapılması gayet doğal. Ben kötü sonuç alınmasından sonra sabaha kadar uyumadım. Maç kaybedildiğinde başta futbolcular ve teknik heyet, aldığımız hasar ve üzüntünün boyutlarını tahmin etmek mümkün değil. En fazla hasarı yaşayan isimler futbolcular ve teknik heyet. Şunu söylemiyoruz. Bu maç bitti önümüzdeki maçlara bakıp deyip işi geçiştirmiyoruz. Herkesin üzüldüğünün kat ve kat fazlasını üzülüyoruz. Biz bu süreçten bir şekilde çıkacağız. Asıl burada verilmesi gereken destek çekilip, bu bir tahammülsüzlüğe dönüşüp ciddi ve sert, olumsuz düşüncelere dönüştüğü zaman camia olarak kaybetmeye başladığımızda asıl çöküş orada başlar. Bunun tarihte örnekleri vardır. Bu hiçbir zaman takımın veya kulübün içinde bulunduğu stresli ortamdan çıkarmaya yarayacak bir davranış şekli değildir” dedi.

“ÜNAL KARAMAN’IN İSTİFASINI MI İSTEYELİM?”

Takımın son dönemdeki durumu sonrasında eleştirilerin odağı haline gelen Teknik Direktör Ünal Karaman ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Fikret Orman’ın kendi kararıdır saygı duyarım. İşler yolunda gittiğinde Beşiktaş şampiyon olduğunda omuzlarda dolaşan Fikret Orman istifa etmek zorunda bırakıldı. Bunlar yaşanıyor. Bu ligimizin doğasında var. Biz geçen sene ligi Ünal Hoca ile bitirdik. Ünal Hoca başarılı teknik adamlar arasında yer aldı mı? Aldı. 5 sene üzerine ön elemelerden sonra takımın gruplara kalmasının sebebi Ünal Hoca. İki haftada yaşanılan düşüş Gençlerbirliği maçında düşüş olarak görülen bana göre değil. Gruba direk olarak takılan La Liga takımını sahasında yenemedik, bunu da anlayışla karşılarım. 3-4 oyuncuyu sahaya çıkıp Ünal Karaman’ın kendisinin sakatladığını tahmin etmiyorum. Burada 3-4 maçta ligin en başarılı teknik direktörü gösterilen Ünal Karaman’ın istifasını mı isteyelim. Algı bu mu? Ünal hocanın böyle bir söylemini duydunuz mu? Ünal Hoca hakkında böyle bir algı yaratmayı bu hakkı insanlara kim veriyor? Ünal Hoca vekalet mi verdi. Bu düşünce son derece yanlıştır. Sporun içinde olmaması gereken şeyler Trabzonspor büyük bir camia. 2-3 maç kaybedince hocasını bu şekilde tartışılabilir duruma getiriyorsa camia olarak bir kere daha şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sezon bittiği zaman, takımı gruplara bıraktığında, Atina deplasmanından döndüğünde alkışlanan, övgüler yağdırılan bir insan daha aradan 20 gün geçmeden eleştiriliyorsa ben bunu artık kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” ifadelerini kullandı.





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