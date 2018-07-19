Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir için 20 milyon doları reddettik

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir için 20 milyon doları reddettik
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Futbol
19.07.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir için 20 milyon doları reddettik

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Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir için 20 milyon doları reddettik
Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, Genel Kurul'da bu açıklamayı yapmıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR'da yayınlanan Transfer Saati programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübün menajerlere olan borcunun kur artışından dolayı 67 milyon TL olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Öncelikle iki stoper ve bir de sol kanat olmak üzere 3 transfer yapacağız. Kulüp olarak teklif götürdüğümüz 4 stoper var. Şu anda talip olduğumuz 3 futbolcunun kulüp başkanıyla bizzat görüşüyoruz" dedi.

Kulübün borç yüküyle ilgili Ağaoğlu "Dün akşam 17.00'ye kadar borçlar ödenmeseydi Trabzonspor, Süper Lig'de oynamak için lisans alamıyordu. Profesyonel kadronun maliyetini 23 milyon Avro'ya düşürdük" şeklinde konuştu.

"Her ay yapılan ödemeleri paylaşacağız"

"Yüzde 10'un üzerinde borçlanma Genel Kurul onayına tabi olacak. Bütçenin kontrolünü tamamen Genel Kurul'a bıraktık. Yönetici cebi kulübün kasası, kulübün kasası da yöneticinin cebi değildir. Her ay yapılan ödemeleri paylaşacağız. Bir futbol kulübü gelirini gayrimenkul satışından değil, futbolcu satışından sağlamalı."

"Benfica, Abdülkadir için 20 milyon Dolar teklif etti"

"Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil. Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncular transfer edilecek. Benfica, Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon Dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Reddettik."

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