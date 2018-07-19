Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir için 20 milyon doları reddettik
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR'da yayınlanan Transfer Saati programında önemli açıklamalarda bulundu.
Kulübün menajerlere olan borcunun kur artışından dolayı 67 milyon TL olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Öncelikle iki stoper ve bir de sol kanat olmak üzere 3 transfer yapacağız. Kulüp olarak teklif götürdüğümüz 4 stoper var. Şu anda talip olduğumuz 3 futbolcunun kulüp başkanıyla bizzat görüşüyoruz" dedi.
Kulübün borç yüküyle ilgili Ağaoğlu "Dün akşam 17.00'ye kadar borçlar ödenmeseydi Trabzonspor, Süper Lig'de oynamak için lisans alamıyordu. Profesyonel kadronun maliyetini 23 milyon Avro'ya düşürdük" şeklinde konuştu.
"Her ay yapılan ödemeleri paylaşacağız"
"Yüzde 10'un üzerinde borçlanma Genel Kurul onayına tabi olacak. Bütçenin kontrolünü tamamen Genel Kurul'a bıraktık. Yönetici cebi kulübün kasası, kulübün kasası da yöneticinin cebi değildir. Her ay yapılan ödemeleri paylaşacağız. Bir futbol kulübü gelirini gayrimenkul satışından değil, futbolcu satışından sağlamalı."
"Benfica, Abdülkadir için 20 milyon Dolar teklif etti"
"Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil. Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncular transfer edilecek. Benfica, Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon Dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Reddettik."
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