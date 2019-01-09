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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
09.01.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu, 2019'dan umutlu!

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Ahmet Ağaoğlu, 2019'dan umutlu!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, 2019'un, büyük Trabzonspor camiası için yeni umut ve heyecanları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

2018'in Trabzonspor için hiç durmadan çalıştıkları, sevinçleri ve hüzünleri bir arada yaşadıkları yorucu, fakat binbir emekle ektikleri tohumların da eş zamanlı olarak filizlenmeye başladığı bir sene olduğunu aktaran Ağaoğlu,
"Çokça umut vadetti. İnanıyorum ki 2019, 2018 boyunca verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, geçen yılın, futbolcusundan yöneticisine, personelinden taraftarına tüm Trabzonspor camiası için "YanYana" durmayı öğrendikleri ve bu birlikten doğan gücün farkına vardıkları bir deneyim anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu benzersiz deneyim, bordo-mavili futbolcularımızın sahada sergilediği iyi futbol ve akabinde gelen skor başarısı ile taçlandı. Ne mutlu ki yeni yılı, ligin birinci devresi itibarıyla ikinci sırada kucaklıyoruz. Kupadaki yarışımız ise devam ediyor. Trabzonspor camiası uzun bir süredir ağır bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı hazırlayan da biziz; sınavı verecek olan da. Bu sürecin sorumlusu da biziz, kurbanı da. Ancak en önemlisi Trabzonspor'un içinde bulunduğu sorun sarmalından kurtaracak olan da bizleriz. El birliği ve üstün bir gayretle gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan beraber yol alacağız. Bizler Trabzonspor'umuzu her daim ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı."

Ağaoğlu, çok büyük bir camianın desteğini arkalarında hissettiklerini ifade ederek, "Biz biriz, biz Trabzonspor'uz. Bugün gelinen nokta itibarıyla sahada mücadelesi ile bizi onurlandıran, özlediğimiz oyunu ve duruşu sergileyen bir takım var. Bunun tadını çıkardığımız ve mükafatını aldığımız bir sene diliyorum. Şahsen ben, bordo-mavili futbolcularımızın sahadaki mücadelelerinden ve büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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