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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.07.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: '200 bin euroluk oyuncu 2 milyona çıktı'

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Ahmet Ağaoğlu: '200 bin euroluk oyuncu 2 milyona çıktı'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, basında alınacak oyuncuların isminin çıkmasından dolayı faaliyetlerinin arttığını kaydederek, Obi Mikel transferiyle ilgili olarak, "Mümkün olduğunca gizli halletmeye çalıştığımız bir transferdi. Ama basında hemen adı çıkıyor, kulübün içerisindeki bazı insanlar da buna yardımcı oluyor. 1 milyon 300 bin Euro’ya bitireceğimiz transfer 24 saat içinde duyulup birilerinin devreye girmesiyle 1 milyon 500 bine bitirildi" dedi.

Transfer haberlerini önceden vermenin kulüplerin para kaybetmesi dışında hiç bir şeye hizmet etmediğini vurgulayan Ağaoğlu, "Bu vaziyette 2 oyuncu kaybettik biz. Mikel transferinde de bu nedenle 200 bin Euro daha fazla ödeyeceğiz. Aslında transfer paralarını çok daha aşağı çekmek mümkün. Ancak bu haberler yüzünden paralar artıyor” şeklinde konuştu.

Halil Dervişoğlu'nun fiyatı 200 binden 2 milyona çıktı

Stoper ve forvet bölgesine de transfer yapılacağını kaydeden Ağaoğlu, 2 genç oyuncu ile anlaşma sağladıklarını açıklarken Ağaoğlu sözlerini söyle sürdürdü:

"Stoper ve forvet. Aşağı yukarı 2 genç oyuncu daha gelecek. Medya sağ olsun, 300 bin Euro’dan başlayan Rotterdam kulübü 2 milyona çıktı. Halil Dervişoğlu aşağı, Halil Dervişoğlu yukarı, Spartak Rotterdam’a karşı bizim vermiş olduğumuz görüntü bu… “Ne pahasına olursa olsun bu oyuncuyu alacaklar” izlenimi verildi. Hollandalılarla pazarlığa oturmak dünyanın en zor işi.. 300 bin ile 500 bin arasında bedel düşündükleri oyuncu bir anda 2 milyona çıkardılar. Bizim öyle para verme şansımız yok orada teşekkür edip masadan kalktık”

Medyaya yüklenen Ağaoğlu, "Bu kadar etkinsek yetkinsek, Abdülkadir, Yusuf’un bunların ismini sirküle ederek bunların değerlerini Avrupa’da yükseltelim. Abdülkadir ve Yusuf ile alakalı olarak kulüp olarak duruşumuz belli… İkisinin birden hiç bir şekilde gitmesi söz konusu değil. Birisi için de kendi rakamımız belli. Dışarıdan gelen rakamları telaffuz dahi etmek istemem. Bırakın görüşme masasına getirmeyi hiç bir şekilde bu oyuncularımızın gerçek değerini yansıtmıyor. Artık bu ülkeye giren oyuncular özellikle geçmişte hangi rakamlarla girdiğini biliyoruz. Ülkemizin pırlantalarının yurt dışına çıkarken gerçek değerinin altında çıkmaları asla söz konusu olamaz” dedi.

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