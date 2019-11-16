Ahmed Kutucu’nun forması açık artırmada 1000 euroya satıldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmed Kutucu’nun forması açık artırmada 1000 euroya satıldı!
GeriFutbol Ahmed Kutucu’nun forması açık artırmada 1000 euroya satıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
16.11.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Ahmed Kutucu’nun forması açık artırmada 1000 euroya satıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Almanya'da düzenlenen etkinlikte Bundesliga ekibi Schalke04'te forma giyen Ahmed Kutucu'nun forması açık artırmada 1000 Euro'ya satıldı.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde faaliyet gösteren Avrupa Zonguldaklılar Derneği dün akşam, Marl şehrinde Gurbette 59'uncu Yıl etkinliği düzenledi.

Yoğun ilgi gösterilen etkinliğe hem Türkiye'den hem de Almanya'dan çok sayıda siyasetçi ve bürokrat da katıldı.

AHMED KUTUCU'NUN FORMASI 1000 EURO'YA SATILDI

Etkinlikte derneğe gelir amaçlı açık artırma da yapıldı.

Alman ekibi Schalke04'te forma giyen Türk futbolcu Ahmed Kutucu'nun forması da açık artırmaya sunuldu.

"Artık Ahmed Kutucu milli takıma davet edildi" anonsuyla yapılan açık artırmada, iş adamı Abdullah Ören, 1000 Euro vererek 19 yaşındaki forvetin formasını satın aldı.

Ören formayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini açıkladı. İş adamı ardından da formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırması için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a teslim etti.

Gurbette 59'uncu Yıl etkinliğinde konuşmalar ve açık artırmanın ardından folklor ekipleri gösteri yaptı, sanatçılar konser verdi.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği Karaelmas Folklor Ekibi'nin gösterisi büyük beğeni toplarken; Resul Dindar, Hasibe Turhan ve Aylin Öz de şarkılarıyla geceye katılanları coşturdu.

Ahmed Kutucu’nun forması açık artırmada 1000 euroya satıldı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle