Ahmed Kutucu kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
Ahmed Kutucu, futbol dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Milli Takımda forma giyip giymeyeceği ile merak edilen Ahmed Kutucu, Almanya'nın da gündeminde yer alıyor. Peki, Ahmed Kutucu kimdir ve kaç yaşında? İşte, Ahmed Kutucu'nun hangi takımda forma giydiğine dair bazı bilgiler
Ahmed Kutucu, 1 Mart 2000 tarihinde Almanya Gelsenkirchen'de dünyaya geldi. 2003-2006 tarihinde Sportfreunde Haverkamp, 2006-2011 tarihinde Rot-Weiss Essen, 2011 yılından bu yana ise Schalke takımında forma giyen Ahmed Kutucu, forvet mevkisinde forma giyiyor.
Sağ ayağına hakim olan Ahmed Kutucu 1,81 boya sahiptir.
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