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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
21.03.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Ah Burak Yılmaz vah Dever Orgill!

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Ah Burak Yılmaz vah Dever Orgill!

Diagne'den beklediği verimi alamayan Galatasaray, rakiplerinin Ocak transferlerine iç geçirerek bakıyor! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Ankaragücü'nde ise Dever Orgill; gol ve asistleriyle şov yaparken 10 milyon Euro'ya alınan Mbaye Diagne sarı-kırmızılı ekipte suskun kaldı.

Ocak ayında bonservisine 10 milyon Euro ödenen Mbaye Diagne henüz Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. Kasımpaşa'da 1 yılda 36 maçta 32 gol atan Diagne, sarı-kırmızılı formayı giydiği 7 maçta ise sadece 3 golde kaldı. Kasımpaşa'daki 32 golün 8'ini penaltıdan kaydeden Senegalli forvet, Galatasaray'da 2 penaltıyı gole çevirdi. Diagne sarı-kırmızılı formayla penaltı dışında sadece 1 kez ağları sarstı. Devre arasındaki diğer forvet transferleri incelendiğinde Diagne'nin Galatasaray'da yarattığı hayal kırıklığı daha net ortaya çıkıyor.

Ah Burak Yılmaz vah Dever Orgill

ONLAR GOLLERİYLE COŞTU, DİAGNE DURDU!
Beşiktaş'ın Trabzon'a 8.4 milyon TL ödediği Burak Yılmaz, 1'i penaltıdan toplam 6 golüyle siyahbeyazlıları taşıdı. Ankaragücü'nün sessiz sedasız getirdiği Jamaikalı Dever Orgill de 6 gol-1 asistlik performansıyla sarı-lacivertli takımı tek başına düşme hattının üzerinde tuttu. Lider Başakşehir'in 2 milyon Euro'ya Sivas'tan aldığı Robinho ise 2 gol atıp 2 asist yaptı ve ileri uçta sürekli gezinerek Visca'ya pozisyonlar hazırladı.

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