Ağustos ayında en çok Beşiktaş konuşuldu

MTM'nin Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ağustos ayı medya raporu açıklandı. Süper Lig’de geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ve görkemli kutlama yapan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında bu coşkuyu yaşayamadı. Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmada yaşananlar, takımın seyircisiz oynama cezası almasına neden oldu. Bu durum takıma maddi kayıp yaşatmış olsa da Süper Lig'in 3'üncü haftasındaki Bursaspor maçında siyah beyazlılar taraftarına kavuştu. Ağustos ayında bu gelişmeleri yaşayan Beşiktaş listenin ilk sırasında yer alarak toplam 62 bin 324 haber ile en çok konuşulan takım oldu.

Tüm dünyada milyonların severek takip ettiği futbol, bu ay oynanan müsabakalar ile değil yaşanan şiddet olayları ile anıldı. Beşiktaş - Atiker Konyaspor arasında oynan kupa maçında meydana gelen olaylar spor camiasında tepkilere neden olurken, verilen cezalar da çok konuşuldu. Diğer yandan, Süper Lig'in ikinci haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe -Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle her iki takım da Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Maçta kendi sahasında galibiyet alamayan Fenerbahçe, yaptığı transferler ile birlikte toplamda 60 bin 744 haber ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Yenilenen kadrosuyla ve Süper Lig’e elde ettiği galibiyetlerle başlayan Galatasaray ise 52 bin 209 haber ile üçüncü oldu.

Fikret Orman zirvedeki yerini korudu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman süper kupa maçı ve sonrasında meydana gelen olayların ardından, yaptığı açıklamalarla bu ayın da zirvede yer alan ismi oldu. Rapora göre, en çok konuşulan kulüp yöneticileri araştırmasında toplamda 9 bin 499 haberde yer alan Orman, en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu.

Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Galatasaray başkanı Dursun Özbek, ağustos ayında 9 bin 122 habere konu olarak ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise gerek transferler sürecinde gerekse Fenerbahçe’nin sezona kötü başlamasıyla ilgili yaptığı istişarelerle toplamda 5 bin 529 haberde yer alarak üçüncü konuşulan isim oldu.

Futbol dünyasına yönelik 'FETÖ' kapsamındaki operasyonlar devam ederken, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Bylock kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Ahmet Şan, yaşananların ardından görevinden istifa etti. Şan, toplamda 4 bin 241 haber ile listenin dördüncüsü oldu.

Aykut Kocaman en çok konuşulan teknik direktör oldu

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman takımının sezona kötü başlamasının ardından yaptığı açıklamalar ve transferler için belirlediği isimlerle gündeme geldi. Ağustos ayı boyunca gündemden düşmeyen Kocaman, medyada toplamda 13 bin 568 haber ile listenin başında yer aldı.

Uzun yıllar milli takımın başında olan ve adından ''imparator'' olarak bahsettiren Fatih Terim ise 12 bin 715 haber ile ikinci oldu. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 12 bin 281 haber ile listenin üçüncü sırasına yerleşti.

Liderlik Burak Yılmaz’da

Ağustos ayında spor camiasında en çok konuşulan yabancı oyuncu transferlerine karşın Burak Yılmaz, dönüşü ve akabinde yaşadığı sakatlıkla Ağustos ayı boyunca zirveden düşmeyen yıldız isim oldu. 12 bin 257 haber ile listenin ilk sırasında yer alan Yılmaz, attığı gollerle adından Trabzonspor’un gol kralı olarak bahsettirmeyi başardı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Arda Turan, Galatasaray’a geri dönecek iddiaları ile konuşulan isim oldu. Milli takıma geri dönmesi ve Barcelona’da kadroya giremeyen Turan, Türkiye - Hırvatistan maçında başarılı performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Beşiktaş’ın bu sezonda en dikkat çeken transfer ismi olan Alvaro Negredo, Süper Kupa maçlarında henüz kendisinden beklenen performansı sergileyemediği haberleri ile basında yer aldı. Kayserispor maçında 90 dakika forma giydi ancak etkili performans sergileyemedi. Ayrıca maçlara yedek listenden giren Negredo, oyunlara sonradan dahil olması ile dikkat çekti. Basında bu başlıklar çerçevesinde toplamda 7 bin 876 haberde yer alarak listenin üçüncü sırasındaki isim oldu.