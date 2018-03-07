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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDiğer HaberleriAğrılı kadınlar ön yargılara meydan okuyor
Diğer Ağrılı kadınlar ön yargılara meydan okuyor
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07.03.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Ağrılı kadınlar ön yargılara meydan okuyor

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Vodafone, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın hikayesinden ilham alarak hazırladığı reklam filminde, bir yandan mobil teknolojilerin birleştirici gücüne dikkat çekerken, bir yandan da geleneksel olarak erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da başarılı olabileceğine vurgu yapıyor.

 

Kendi liglerinde şampiyon olup bir üst lige çıkmaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza atan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncularının rol aldığı reklam filminde, çığ nedeniyle kapanan yolda kalan teknik direktör, cep telefonundan kadın futbolcuları görüntülü arayarak maça yetişemeyeceğini söylüyor. Maç için gerekli taktikleri verip ilk 11’i sayan teknik direktör, “Sahaya çıkın, mücadele edin, sizden güçlüsü yok” diyerek takımını motive ediyor. Reklam filmi, “Önyargılara meydan okuyan, her sahada başarıya koşan kadınlarımız için Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsaması Vodafone’da. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” mesajıyla sona eriyor. Reklamı izleyenler, düşüncelerini #BirlikteGüçlüKadınlar hashtag’iyle sosyal medyada paylaşıyor.

Ebru Özgüç: “Öğrenilmiş önyargılara meydan okuyoruz”

Vodafone’un kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki yerini destekleyecek ve güçlendirecek projelere yatırım yaptığını belirten Vodafone Türkiye Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü Ebru Özgüç, yeni reklam filmi hakkında şunları söyledi:

“Kadınların toplumdaki yeriyle ilgili bazı önyargılar var. Bunların hepsi öğrenilmiş önyargılar. Vodafone olarak, bu önyargıları kırarak kadınları farklı alanlarda başarılı olmuş halleriyle iletişime taşıyoruz. Bu doğrultuda, ilk kez bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Türkiye’nin başarılı kadın futbol takımlarından Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın hikâyesinden ilham alarak bir reklam filmi hazırladık. Reklam filmimizde erkeklerin ön planda olduğu futbolda kadınların da başarılı olabileceğinin altını çizmek istiyoruz. Tüm kadınları önyargılara meydan okumaya ve hayatın her sahasında başarıdan başarıya koşmaya davet ediyoruz. Diğer yandan, 4.5G’deki geniş kapsama gücümüzle de Türkiye’de her yerde herkesin hayatını kolaylaştırdığımızı anlatıyoruz.”

Team Red imzalı reklam filminin yönetmenliğini Fatih Kızılgök, prodüksiyon sürecini Kala Film üstlendi.

 

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