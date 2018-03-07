Ağrılı kadınlar ön yargılara meydan okuyor
Vodafone, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın hikayesinden ilham alarak hazırladığı reklam filminde, bir yandan mobil teknolojilerin birleştirici gücüne dikkat çekerken, bir yandan da geleneksel olarak erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da başarılı olabileceğine vurgu yapıyor.
Kendi liglerinde şampiyon olup bir üst lige çıkmaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza atan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncularının rol aldığı reklam filminde, çığ nedeniyle kapanan yolda kalan teknik direktör, cep telefonundan kadın futbolcuları görüntülü arayarak maça yetişemeyeceğini söylüyor. Maç için gerekli taktikleri verip ilk 11’i sayan teknik direktör, “Sahaya çıkın, mücadele edin, sizden güçlüsü yok” diyerek takımını motive ediyor. Reklam filmi, “Önyargılara meydan okuyan, her sahada başarıya koşan kadınlarımız için Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsaması Vodafone’da. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” mesajıyla sona eriyor. Reklamı izleyenler, düşüncelerini #BirlikteGüçlüKadınlar hashtag’iyle sosyal medyada paylaşıyor.
Ebru Özgüç: “Öğrenilmiş önyargılara meydan okuyoruz”
Vodafone’un kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki yerini destekleyecek ve güçlendirecek projelere yatırım yaptığını belirten Vodafone Türkiye Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü Ebru Özgüç, yeni reklam filmi hakkında şunları söyledi:
“Kadınların toplumdaki yeriyle ilgili bazı önyargılar var. Bunların hepsi öğrenilmiş önyargılar. Vodafone olarak, bu önyargıları kırarak kadınları farklı alanlarda başarılı olmuş halleriyle iletişime taşıyoruz. Bu doğrultuda, ilk kez bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Türkiye’nin başarılı kadın futbol takımlarından Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın hikâyesinden ilham alarak bir reklam filmi hazırladık. Reklam filmimizde erkeklerin ön planda olduğu futbolda kadınların da başarılı olabileceğinin altını çizmek istiyoruz. Tüm kadınları önyargılara meydan okumaya ve hayatın her sahasında başarıdan başarıya koşmaya davet ediyoruz. Diğer yandan, 4.5G’deki geniş kapsama gücümüzle de Türkiye’de her yerde herkesin hayatını kolaylaştırdığımızı anlatıyoruz.”
Team Red imzalı reklam filminin yönetmenliğini Fatih Kızılgök, prodüksiyon sürecini Kala Film üstlendi.
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