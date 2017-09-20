Agresif başla erken golle yık

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinde bütün planlarını ‘erken gol ve kanat organizasyonları’ üzerine yapıyor. Beşiktaş’ın savunma ağırlıklı oynayacağını öngören Kocaman, bu taktiği çözmenin en uygun yolunun erken gol olduğu düşüncesiyle takımını oyuna agresif başlatacak. “Erken gol bulursak kendi oyunumuzu rakibe daha kolay kabul ettiririz” diyen tecrübeli teknik adam, idmanlarda özel şut çalışması yaptırıyor.

KANATLARA TALİMAT

KOCAMAN, Valbuena, Janssen, Mehmet Topal, Josef ve Soldado gibi iyi şut atan oyunculara, derbide kaleyi gördükleri anda şut atmaları talimatını verdi. Kocaman, kanat oyuncularından da rakip savunmayı açmak için çeşitli varyasyonlar denemelerini istiyor ve bunun için de değişik hücum setleri çalıştırıyor.