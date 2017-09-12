Ağır eleştiri... Feghouli 87'de mi oyuna girer?

İşte, sarı kırmızılı cephede Antalyaspor beraberliği sonrası konuşulanlar...

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve yardımcılarının korktuğu başına geldi, sarı-kırmızılı takım 10 gün süren milli aradan olumsuz etkilendi. Muslera, Garry Rodrigues ve Ndiaye'yi uzun yolculuklar yordu. Takım cuma günü ilk kez tam kadro çalıştı ve iki taktik idmanla Antalyaspor'un karşısına çıktı.

HAVA ŞİKAYETİ

Galatasaraylı futbolcular, Antalya'da rakipleri kadar hava koşulları ile de mücadele etti. Hakemin verdiği su molası yetmedi, sıcak hava yüzünden Tolga Ciğerci başta olmak üzere takımın temposu düştü. Nem yüzünden nefes almakta zorlanan Serdar Aziz oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ZEMİN OLUMSUZ ETKİLEDİ

Antalya Stadı'nın bozuk zemini teknik kapasitesi yüksek sarı-kırmızılı oyuncuları olumsuz etkiledi. Selçuk İnan maçın son dakikalarında kritik bölgede kazanılan iki frikikte çimlere takıldı. Oyuncular sağlıklı pas yapamadı.

DAHA ÖNCE OYUNA GİRMELİYDİ

Igor Tudor 1-0 skor üstünlüğüne güvendi ve ikinci yarıda takımın geriye çekilmesine müdahale etmedi. Feghouli, 87. dakikada oyuna girdiğinde iş işten geçmişti. Cezayirli yıldız daha önce oyuna girse Galatasaray 2 farkı bulabilirdi. (Sabah)