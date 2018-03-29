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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Yorgo KIRBAKİ
29.03.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Ağır ceza geldi... Sahaya bir anda tabancasıyla girmişti!

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Yunanistan Spor Mahkemesi, 12 Mart’ta Selanik’de oynanan olaylı PAOK-AEK takımları arasındaki maçta çıkan ve Yunan Süper Ligi’nin 2 haftalığına ertelenmesine neden olan olayların faturasını ağır şekilde kesti.

PAOK takımına, hem de sahaya belinde tabancasıyla inen kulübün sahibi Rus asıllı işadamı İvan Savvidis’e ağır cezalar geldi. Mahkeme, PAOK takımının AEK ile oynadığı maçta 3-0 yenik sayılmasını ve bu sezon 3, önümüzdeki sezon da 2 puanının silinmesini kararlaştırdı.

Aynı mahkeme PAOK’un sahibi Savvidis’i de 3 yıl sahalardan men ve 100 bin euro para cezasına çarptırdı. PAOK takımı bir üst mahkemede karara itiraz edecek.

Selanik’in Tumba satında 12 Mart’ta oynanan derbi maçında, hakemlerin takımının attığı golü önce geçerli sonra da geçersiz saymalarına öfkelenen Savvidis , belinde tabancası ve korumaları ile birlikte sahaya girip “sen öldün” tehditleri savurarak hakemleri kovalamıştı.

Ağır ceza geldi... Sahaya bir anda tabancasıyla girmişti

MAÇLAR HAFTA SONU OYNANACAK
Yunan Hükümeti, Selanik’deki olaylar üzerine Yunan Süper ligi’nin süresiz ertelemişti. Geçen 2 hafta içinde Yunan Hükümeti ile Süper Lig’deki 16 takım arasında anlaşma sağlandı.  Anlaşma, mevcut seyircisiz oynama ve puan silme cezalarından başka yeni ek cezalar da öngörüyor.

Buna göre, bir sezon içinde taraftarları sahada 3 kez şiddet olaylarına yolaçan takım küme düşürülecek.
Ayrıca, yöneticilerin işitsel, görsel ve yazılı medyada ya da sosyal medya hesaplarında şiddeti teşvik edii açıklamalar yapmaları halinde, hem kendileri hem de takımları cezalandırılacak. . Sağlanan anlaşmadan sonra Yunan Süper Ligi”nin 26. hafta maçları haftasonu oynanacak.

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