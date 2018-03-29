Ağır ceza geldi... Sahaya bir anda tabancasıyla girmişti!
Yunanistan Spor Mahkemesi, 12 Mart’ta Selanik’de oynanan olaylı PAOK-AEK takımları arasındaki maçta çıkan ve Yunan Süper Ligi’nin 2 haftalığına ertelenmesine neden olan olayların faturasını ağır şekilde kesti.
PAOK takımına, hem de sahaya belinde tabancasıyla inen kulübün sahibi Rus asıllı işadamı İvan Savvidis’e ağır cezalar geldi. Mahkeme, PAOK takımının AEK ile oynadığı maçta 3-0 yenik sayılmasını ve bu sezon 3, önümüzdeki sezon da 2 puanının silinmesini kararlaştırdı.
Aynı mahkeme PAOK’un sahibi Savvidis’i de 3 yıl sahalardan men ve 100 bin euro para cezasına çarptırdı. PAOK takımı bir üst mahkemede karara itiraz edecek.
Selanik’in Tumba satında 12 Mart’ta oynanan derbi maçında, hakemlerin takımının attığı golü önce geçerli sonra da geçersiz saymalarına öfkelenen Savvidis , belinde tabancası ve korumaları ile birlikte sahaya girip “sen öldün” tehditleri savurarak hakemleri kovalamıştı.
MAÇLAR HAFTA SONU OYNANACAK
Yunan Hükümeti, Selanik’deki olaylar üzerine Yunan Süper ligi’nin süresiz ertelemişti. Geçen 2 hafta içinde Yunan Hükümeti ile Süper Lig’deki 16 takım arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma, mevcut seyircisiz oynama ve puan silme cezalarından başka yeni ek cezalar da öngörüyor.
Buna göre, bir sezon içinde taraftarları sahada 3 kez şiddet olaylarına yolaçan takım küme düşürülecek.
Ayrıca, yöneticilerin işitsel, görsel ve yazılı medyada ya da sosyal medya hesaplarında şiddeti teşvik edii açıklamalar yapmaları halinde, hem kendileri hem de takımları cezalandırılacak. . Sağlanan anlaşmadan sonra Yunan Süper Ligi”nin 26. hafta maçları haftasonu oynanacak.
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