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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.07.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı açıklaması! "Lille başkanı euroları..."

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Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı açıklaması! "Lille başkanı euroları..."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, nokta transferler konusunda çok aceleci olmaya gerek olmadığını belirterek, her şeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi.

Bugün öğleden sonra Ts Club mağazasında kasaya geçerek forma satışı yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, akşam saatlerinde de Ortahisar İlçesi Atatürk alanında yer alan Passolig gişelerinde kombine satışı gerçekleştirdi. Kombine satışı yaptığı sırada bir taraftarın kağıda İtalyan bir futbolcunun adını yazarak, ‘bedelsiz, transfer edelim başkanım’ demesi üzerine, Ağaoğlu, “İsmini söyleme, 100 bin euroluk adam olacak şimdi 500 bin euro. Kendi para istemiyor mu? Karın tokluğuna mı? Severim böyle futbolcuları" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, para üzerini almayan taraftarları ise tebrik ederek, “Allah razı olsun. Üstü kalsınlardan gidiyoruz. Hasılat sağlam. Transfer için paraları topluyoruz” şeklinde espri yaptı.

"Lille Başkanı 5 euroları bantla yapıştırmaya başlamış"

Kombine satışları sırasında bir basın mensubunun Yusuf Yazıcı için Lille kulübünün yaptığı teklif karşısında yönetimin tavrının ne olacağına yönelik sorusuna Ağaoğlu, "Son aldığım duyumlara göre Lille Kulübü Başkanı 5 euroları bantla yapıştırmaya başlamış" şeklinde gülerek esprili yanıt verdi. Ağaoğlu, Gaston Campi ve forvet transferine yönelik ise, “Gaston Campi transferiyle asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ilgileniyor. Bugün ya da yarın Türkiye’ye gelmesi söz konusu. Nokta transferler konusunda çok aceleci olmaya gerek yok. Her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor. O konuda sıkıntı yok. Zaman maddi açıdan bakıldığında bizim lehimize işliyor. Herkes sabırlı olsun. Biz gereğini yapacağız, yapıyoruz da, yapmaya da devam edeceğiz. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var. Salih var, Muhammet var, her ne kadar dün akşam penaltı kaçırsa da Ekuban var. Gol üretmekte zorlanmayız. Bir santrfor kadar gol atma yeteneğine sahip Nwakaeme’miz var. Sıkıntı yok” yanıtını verdi.

Ağaoğlundan Yusuf Yazıcı açıklaması Lille başkanı euroları...

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