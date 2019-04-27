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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e sert yanıt!

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Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e sert yanıt!

Spor Toto Süper Lig'de 1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e yanıt verdi.

1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası 'otobüs' gerginliği yaşanıyor. Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in açıklamalarında yanıt verdi.

"Saha içi kabadayılığa..."

"Biz yöneticiler olarak çok güzel karşılandık. Fenerbahçe Kulübü başkan ve yöneticilerine de teşekkür ederim. Fenerbahçe seyircisinin çok önemli bir bölümünden de övgüler aldık, bunlar güzel şeyler. Uzun yıllar sonra olaysız bir Fenerbahçe - Trabzonspor maçı oynanıyor. Aktörler sahnede değildi diye ben özellikle söyledim. Aktörler seyirciyi tahrik edip, saha içi kabadayılığa soyunduğu zaman bu maçlar içinden çıkılmaz hale geliyordu."

Volkan Demirelden çok sert açıklama
Volkan Demirel'den çok sert açıklama!

"Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil"

"Maç bitiminde eski aktörlerden birinin hoş olmayan bir beyanatı olmuş. Bir kere Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil, analar daha doğurmadı onu. Trabzonspor otobüsünden biri adam almaya kalkarsa, çok farklı şeylerle karşılaşabilir. Bunu söyleyen kendine baksın. İki maç oynandı ve olay çıkmadı diye buna içerledi herhalde. Böyle bir oyuncuyu ne kendi takımımda, ne de başka takımda istemem. Biletini keserim."

"Hadi aldır bakayım"

Camialar arasında gerginlik yaşatan ifadeler oldu yıllarca, bunlardan beslenenler oldu. Herhalde herkes nasıl bir insan olduğunu anladığı için, bunlar son çırpınışları. Çok çirkin ifadeler. Eğer benim takımımda, teknik heyetimde herhangi bir insan, canlı yayında, kameralar önünde böyle bir laf sarf etmiş olsa, 'Fenerbahçe benden özür dileyecek yoksa ben onu otobüsten aldırırım' dese, ben onun biletini keserim. Hadi aldır bakayım. 2 tane olaysız maç oynandı diye rahatsızlık mı duyuyorsun? Artık sizin devriniz kapandı. Büyük olaylar yaşanmadıkça artık bu maçlar yarıda kalmayacak, bu yüzden mi rahatsız oluyorsunuz?"

"Kimsin sen, kolluk kuvveti misin, nesin?"

"Volkan'ın hangi konuda kiminle tartıştığını bilmiyorum. Volkan kime sataştı, kime laf söyledi açıkçası ilgi alanım dışında. Kulübemde hiç kimse rakibe saygısızlık yapmaz, kültürümüze uymaz. Volkan'ın 'tercüman' dediği dünya iyisi biri. Kimsin sen, kolluk kuvveti misin, nesin? Sana bu gücü kim veriyor? Yine dediğim gibi, benim otobüsümün içinden adam alacak kişiyi de ana doğurmadı. Büyük camiaların içinde kendine yer arayan küçük insanlar bunlar."

"Benim hocamdan hiç bu ve buna benzer bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? Kendi takımımdan, kendi hocamdan sorumluyum, her olumsuzluktan da birinci derece sorumlu olan benim. Sayın Ersun Yanal'ın yaptığı bu şeye cevap vermem doğru olmaz."

"Gol öncesinde yardımcı hakem ayağıyla topu oyuna sokuyor. Seneye transferde kendisini düşünebiliriz."

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