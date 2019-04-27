Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e sert yanıt!

1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası 'otobüs' gerginliği yaşanıyor. Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in açıklamalarında yanıt verdi.

"Saha içi kabadayılığa..."

"Biz yöneticiler olarak çok güzel karşılandık. Fenerbahçe Kulübü başkan ve yöneticilerine de teşekkür ederim. Fenerbahçe seyircisinin çok önemli bir bölümünden de övgüler aldık, bunlar güzel şeyler. Uzun yıllar sonra olaysız bir Fenerbahçe - Trabzonspor maçı oynanıyor. Aktörler sahnede değildi diye ben özellikle söyledim. Aktörler seyirciyi tahrik edip, saha içi kabadayılığa soyunduğu zaman bu maçlar içinden çıkılmaz hale geliyordu."

"Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil"

"Maç bitiminde eski aktörlerden birinin hoş olmayan bir beyanatı olmuş. Bir kere Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil, analar daha doğurmadı onu. Trabzonspor otobüsünden biri adam almaya kalkarsa, çok farklı şeylerle karşılaşabilir. Bunu söyleyen kendine baksın. İki maç oynandı ve olay çıkmadı diye buna içerledi herhalde. Böyle bir oyuncuyu ne kendi takımımda, ne de başka takımda istemem. Biletini keserim."

"Hadi aldır bakayım"

Camialar arasında gerginlik yaşatan ifadeler oldu yıllarca, bunlardan beslenenler oldu. Herhalde herkes nasıl bir insan olduğunu anladığı için, bunlar son çırpınışları. Çok çirkin ifadeler. Eğer benim takımımda, teknik heyetimde herhangi bir insan, canlı yayında, kameralar önünde böyle bir laf sarf etmiş olsa, 'Fenerbahçe benden özür dileyecek yoksa ben onu otobüsten aldırırım' dese, ben onun biletini keserim. Hadi aldır bakayım. 2 tane olaysız maç oynandı diye rahatsızlık mı duyuyorsun? Artık sizin devriniz kapandı. Büyük olaylar yaşanmadıkça artık bu maçlar yarıda kalmayacak, bu yüzden mi rahatsız oluyorsunuz?"

"Kimsin sen, kolluk kuvveti misin, nesin?"

"Volkan'ın hangi konuda kiminle tartıştığını bilmiyorum. Volkan kime sataştı, kime laf söyledi açıkçası ilgi alanım dışında. Kulübemde hiç kimse rakibe saygısızlık yapmaz, kültürümüze uymaz. Volkan'ın 'tercüman' dediği dünya iyisi biri. Kimsin sen, kolluk kuvveti misin, nesin? Sana bu gücü kim veriyor? Yine dediğim gibi, benim otobüsümün içinden adam alacak kişiyi de ana doğurmadı. Büyük camiaların içinde kendine yer arayan küçük insanlar bunlar."

"Benim hocamdan hiç bu ve buna benzer bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? Kendi takımımdan, kendi hocamdan sorumluyum, her olumsuzluktan da birinci derece sorumlu olan benim. Sayın Ersun Yanal'ın yaptığı bu şeye cevap vermem doğru olmaz."



"Gol öncesinde yardımcı hakem ayağıyla topu oyuna sokuyor. Seneye transferde kendisini düşünebiliriz."