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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.05.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Abdülkadir ve Yusuf...

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Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Abdülkadir ve Yusuf...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın transferine ilişkin, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf’la ilgili olarak yönetimimizce kesinlikle verilmiş bir karar yok. Gelen giden, izleyenin haddi hesabı yok. Doğal olarak taraftar mevcut sezonun bir tık ilerisini isteyecektir. Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamada bulunarak, 3 puanı elde eden takımlarında yer alan ekibi alınlarından öperek kutladığını söyledi. Ağaoğlu, "Direkten dönen topu unutmayalım, 28 oldu. Skordan önce oynanan oyundan son derece inanılmaz zevk aldım. Görmeyi özlediğimiz bir Trabzonspor. 2010’dan sonra oynanan oyundan zevk alan, sahanın her yerinde basan bir Trabzonspor. Çok da pozisyon yakaladık. Direkten dönen, kaleyi yalayarak giden şutlar. Takım halinde çok iyiydik. Ben böyle bir kapanış bekliyordum. ’Önümüzdeki yılın temellerini atıyoruz, bu temel atma törenini kaçırmayalım’ diye demiştim. Çok güzel bir futbol oldu. Matematiksel olarak her şey bitmiş değil. Beşiktaş’ın Kasımpaşa maçı var. Bizim de Rize maçı var" diye konuştu.

"GELEN GİDEN, İZLEYENİN HADDİ HESABI YOK"

Sezon sonu futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Rodallega ile görüşmeler sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf’la ilgili olarak yönetimimizce kesinlikle verilmiş bir karar yok. Gelen giden, izleyenin haddi hesabı yok. Doğal olarak taraftar mevcut sezonun bir tık ilerisini isteyecektir. Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Ama camiamız için en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

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