Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz sözleri!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportif ve ekonomik başarılarının nihai hedefleri olduğunu belirterek, “Ülkenin neredeyse yarısını yöneten bu coğrafyanın insanları bugün kulübümüzü içerisinde bulunduğu sıkıntıdan hep birlikte çıkarabilecek güçtedir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” derken; Burak Yımaz'a transfer teklifi olup olmadığını açıkladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, İstanbul'da Trabzon dışında yaşayan eski başkan, yöneticiler ve futbolcularla bir araya geldi. Ümraniye’de bir restoranda düzenlenen kahvaltılı buluşmada konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bu kahvaltı davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kulüplerde, kurumlarda devamlılık esastır. Söz konusu Trabzonspor olduğunda çok daha güçlü, çok daha bağlarının sıkı olması lazım. Bu toplantıda bu güzel yüzleri görmek bize ve yönetim kurulumuza büyük bir enerji verdi, itici güç oluşturdu. Birlikte neler yapabileceğimizi konuşabileceğimiz, ilerleyen süreç içerisinde kulübümüzü birlik ve beraberlik halinde şu an içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıda dahil olmak, nelerin yapılması gerektiğini birlikte istişare ederek sizlerle konuşacağız ve tartışacağız. Almış olduğumuz görev kolay bir görev değil. Fakat Trabzonspor güçlüdür. Ülkenin neredeyse yarısını yöneten bu coğrafyanın insanları bugün kulübümüzü içerisinde bulunduğu sıkıntıdan hep birlikte çıkarabilecek güçtedir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
“Tabii sadece sıkıntıdan çıkmak değil, sportif başarı da nihai hedefimizdir” diyen Ağaoğlu, “Bu kulübe, bu takıma gönül veren 10 milyon Trabzonspor sevdalısı sayesinde ayağının bir yere takılması mümkün değil. Bunu birlikte aşacağımızdan endişe etmiyoruz. Ben kulübün hizmetçisiyim. Burada çok değerli başkanlarım var, çok değerli yöneticilerim var. Biz ne gördüysek onlardan gördük, onların doğrularını uygulamaya çalışacağız. Hataya meyilimizin olduğu yerde veya bunu da hissettiğiniz anda uyarılarınız bize yön verecektir” şeklinde konuştu.
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