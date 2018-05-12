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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
12.05.2018 - 20:02, Son Güncelleme:

Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz sözleri!

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Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportif ve ekonomik başarılarının nihai hedefleri olduğunu belirterek, “Ülkenin neredeyse yarısını yöneten bu coğrafyanın insanları bugün kulübümüzü içerisinde bulunduğu sıkıntıdan hep birlikte çıkarabilecek güçtedir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” derken; Burak Yımaz'a transfer teklifi olup olmadığını açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, İstanbul'da Trabzon dışında yaşayan eski başkan, yöneticiler ve futbolcularla bir araya geldi. Ümraniye’de bir restoranda düzenlenen kahvaltılı buluşmada konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bu kahvaltı davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kulüplerde, kurumlarda devamlılık esastır. Söz konusu Trabzonspor olduğunda çok daha güçlü, çok daha bağlarının sıkı olması lazım. Bu toplantıda bu güzel yüzleri görmek bize ve yönetim kurulumuza büyük bir enerji verdi, itici güç oluşturdu. Birlikte neler yapabileceğimizi konuşabileceğimiz, ilerleyen süreç içerisinde kulübümüzü birlik ve beraberlik halinde şu an içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıda dahil olmak, nelerin yapılması gerektiğini birlikte istişare ederek sizlerle konuşacağız ve tartışacağız. Almış olduğumuz görev kolay bir görev değil. Fakat Trabzonspor güçlüdür. Ülkenin neredeyse yarısını yöneten bu coğrafyanın insanları bugün kulübümüzü içerisinde bulunduğu sıkıntıdan hep birlikte çıkarabilecek güçtedir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Tabii sadece sıkıntıdan çıkmak değil, sportif başarı da nihai hedefimizdir” diyen Ağaoğlu, “Bu kulübe, bu takıma gönül veren 10 milyon Trabzonspor sevdalısı sayesinde ayağının bir yere takılması mümkün değil. Bunu birlikte aşacağımızdan endişe etmiyoruz. Ben kulübün hizmetçisiyim. Burada çok değerli başkanlarım var, çok değerli yöneticilerim var. Biz ne gördüysek onlardan gördük, onların doğrularını uygulamaya çalışacağız. Hataya meyilimizin olduğu yerde veya bunu da hissettiğiniz anda uyarılarınız bize yön verecektir” şeklinde konuştu.

Ağaoğlundan Burak Yılmaz sözleri

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