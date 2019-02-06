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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
06.02.2019 - 00:26, Son Güncelleme:

Ağaoğlu'ndan acı itiraf! "İflasın eşiğine geldi..." 

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Ağaoğlu'ndan acı itiraf! "İflasın eşiğine geldi..." 

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, FIFA, UEFA ve TFF nezdinde kulübün iflasın eşiğine getirildiğini belirterek, UEFA'dan ceza kuruluna sevk etmeden önce 8 ay kendilerini izlemelerini talep ettiklerini söyledi. 

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupasında Umraniyespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Ümraniye karşısında ikinci maçta 1-1'lik bir skorun bile kendilerine yeteceğini belirterek, "Baltok Balıkesirspor ve Umraniyespor bugün Spor Toto Süper Lig'de orta sıralarda yer alan takımlardan farklı takımlar değiller. Hepsi bir birine yakın takımlar. Umraniyespor'nda çeyrek finale kadar gelmeleri tesadüf eseri değil. Bugün baktığınız zaman Trabzonspor gibi bir takım Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 17 yaşındaki bir kaleci ile sahaya çıkıyor. Yaşanan sakatlıklar herkesin malumu, bütün zorluklara rağmen oynadığımız futbol Trabzonspor'a yakışan bir futbol değil ama kupa maçları her zaman böyle olur. Çok güzel futbol beklemek biraz fazla iyimserlik oluyor. Yaşadığımız olumsuzluklarda var. İki ayaklı maçta atacağımız bir gol sizi farklı bir noktaya taşıyabilir. Yaşanan olumsuzluklar ve şansızlıklar var. Trabzonspor bugünlere bir tesadüf eseri gelmedi" ifadelerini kullandı. 

"2018 yılında 5 Milyon Euro'ya düşme sözü vermişken 50 Milyon Euro ile karşımıza geldiniz" 

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 31 Ocak 2019'ta UEFA'ya verdikleri sunumla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "UEFA'da bizim için verilen süre doldu. Kurulun karşısına geçtiğiniz zaman önümüze 3 yıllık bir tablo koydular. 2016 yılında bize verdiğiniz bütçenin 15 Milyon Euro dışında kaldınız. 2017 yılında 22 Milyon Euro dışında kaldınız. 2018 yılında ise 5 Milyon Euro'ya düşürme sözü vermişken 50 Milyon Euro ile karşımıza geldiniz dediler. Biz son 8 ay içerisinde yaptığımız icraatları çok iyi anlatmak zorunda kaldık. Alınan önlemlerin ileriye dönük olarak, bizim tüzüğümüzün 84 madde yaptığımız değişiklik üzerinde çok durduk. Bu 8 ay içerisinde 15 Milyon Euro'luk oyuncu satıp 2.2 Milyon Euro'luk oyuncu almamız. Kadromuzu da yer alan 16 yerli oyuncunun 15'nin altyapıdan olması, altyapıya yaptığımız yatırımı detaylı bir şekilde anlattık. Bunlar hoşlarına gitti. Bunun ötesinde bir projeksiyon sunduk. 3 yıllık programa uymadığınızda ceza kuruluna sevk ediliyorsunuz ve UEFA'dan ceza alıyorsunuz. Bütün bunları yapanların bunları düşünmesi lazımdı. Bundan sonra Trabzonspor Kulüp Başkanının, kurul karşısına bu şekilde çıkamayacağını net bir şekilde ifade ettik. Bizi ceza kuruluna sevk etmeden önce 8 ay bizi izlemelerini talep ettik. Eğer 8 ay çizmiş olduğunuz çizginin ve bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz icraatların dışına taşarsak vereceğiniz her türlü cezaya razıyız. Buradan gelebilecek bir cezanın Türk futbolunu olumsuz etkileyeceğini anlatmaya çalıştık" dedi. 

"Trabzonspor FIFA, UEFA VE TFF nezdinde iflasın eşiğine geldi" 

Ağaoğlu, Trabzonspor'un FIFA, UEFA ve TFF nezdinde iflasın eşiğine kadar getirildiğini belirterek, "Uçurumun eşiğinden döndük mü, dönmedik mi bilmiyorum ama iflasın eşiğine kadar getirilmiş. İşin acı tarafı bu. 15-20 gün içerisinde 5 kilo verdim. Stres ve üzüntü bir taraftan, olmuyor. Bir dosyayı kapatmadan diğer dosya açılıyor. Milan ve Çin Kulübünden gelen ihtar yazıları var yine. Kimseyi de suçlamak istemiyorum ama bu tür harcamalar yapılırken ve UEFA ile de bir anlaşmanız varken, 2018 yılında ben gideri 5 milyon Euro'ya indireceğim derken bunu 50 milyon Euro'ya çıkarmak insanın aklı ve mantığı almıyor. Trabzonspor Kulübünü yönetiyorsunuz. Bu kulüp iflasın eşiğinden döndü. Döndük mü , dönmedik mi. Bizim çabamız dönmesi yönünde. Bütün bu zorlukların üstesinden gelmeyi de bir şekilde becereceğiz. İnşallah başarılı oluruz" dedi. 

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