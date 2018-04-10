Ağaoğlu'ndan 70 milyon TL'lik arayış
Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, öncelikli olarak Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yönelik 70milyon TL’lik ödemeyi yapmak zorunda. Bunun için kaynak arayışı hemen başladı.
Sadece ekonomik değil, sportif başarı için de Başkan yoğun çaba harcayacak. Rıza Çalımbay ve takımla bir araya gelecek olan Ağaoğlu, Avrupa biletinin önemine vurgu yapacak.
Bordo-Mavili kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, sıkıntılı bir ekonomik tabloyla karşı karşıya... “Bütün sıkıntıların üstesinden geleceğiz” diyerek camiaya seslenen Trabzonspor Başkanı, kısa vadede oldukça yoğun günler bekliyor. Yeni yönetim ilk etapta Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yönelik 70 milyon TL’lik ödeme yapmak zorunda. Bu 70 milyon liranın içerisinde 50 milyon liralık pay, takıma ve teknik heyet olan borçları kapsıyor.
Tabloyu biliyordu
Personele 3 milyon, banka ve faizlere 6 milyon, icra dosya masraflarına 1 milyon, cari piyasaya 3 milyon, SSK ve vergi borçlarına ise 4.5 milyon lira ödenecek. Başkan Ağaoğlu ve kurmayları, bu ödemeleri gerçekleştirmek adına hemen çalışmaları hızlandırdı. Göreve gelmeden önce de Ağaoğlu’nun mevcut sıkıntıları bilerek kaynak arayışına başladığı öğrenildi.
6 maç çok önemli
İşin bir de sportif boyutu var... 45 puanla 5. sırada bulunan Trabzonspor için UEFA Avrupa Ligi biletini olmazsa olmaz olarak gören Başkan, mazbatayı aldıktan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay ve takımla toplantı yapacak. Ağaoğlu, ligde kalan 6 maçın önemini belirtip, “Maksimum puan ile sezonu bitirmeliyiz. Size güveniyorum” diyecek. (Fanatik)
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