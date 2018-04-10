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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
10.04.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Ağaoğlu'ndan 70 milyon TL'lik arayış

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Ağaoğlu'ndan 70 milyon TL'lik arayış

Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, öncelikli olarak Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yönelik 70milyon TL’lik ödemeyi yapmak zorunda. Bunun için kaynak arayışı hemen başladı.

Sadece ekonomik değil, sportif başarı için de Başkan yoğun çaba harcayacak. Rıza Çalımbay ve takımla bir araya gelecek olan Ağaoğlu, Avrupa biletinin önemine vurgu yapacak.

Maç Sonucu Bahsini Seç

Bordo-Mavili kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, sıkıntılı bir ekonomik tabloyla karşı karşıya... “Bütün sıkıntıların üstesinden geleceğiz” diyerek camiaya seslenen Trabzonspor Başkanı, kısa vadede oldukça yoğun günler bekliyor. Yeni yönetim ilk etapta Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yönelik 70 milyon TL’lik ödeme yapmak zorunda. Bu 70 milyon liranın içerisinde 50 milyon liralık pay, takıma ve teknik heyet olan borçları kapsıyor.

Tabloyu biliyordu

Personele 3 milyon, banka ve faizlere 6 milyon, icra dosya masraflarına 1 milyon, cari piyasaya 3 milyon, SSK ve vergi borçlarına ise 4.5 milyon lira ödenecek. Başkan Ağaoğlu ve kurmayları, bu ödemeleri gerçekleştirmek adına hemen çalışmaları hızlandırdı. Göreve gelmeden önce de Ağaoğlu’nun mevcut sıkıntıları bilerek kaynak arayışına başladığı öğrenildi.

6 maç çok önemli

İşin bir de sportif boyutu var... 45 puanla 5. sırada bulunan Trabzonspor için UEFA Avrupa Ligi biletini olmazsa olmaz olarak gören Başkan, mazbatayı aldıktan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay ve takımla toplantı yapacak. Ağaoğlu, ligde kalan 6 maçın önemini belirtip, “Maksimum puan ile sezonu bitirmeliyiz. Size güveniyorum” diyecek. (Fanatik)

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