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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.03.2019 - 01:04, Son Güncelleme:

Ağaoğlu, Premier Lig'den gelen teklifi açıkladı! Yusuf ve Abdülkadir'e...

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Ağaoğlu, Premier Lig'den gelen teklifi açıkladı! Yusuf ve Abdülkadir'e...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Transferler hakkında bilgi veren Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile ilgili teklifleri açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, A Spor'da yayınlanan programa telefonla bağlanarak önemli açıklamalar yaptı.

"450 milyon liraya yakın borç ödemesi yaptık"

"38 milyon euroluk bir kadro teslim aldık biz. O kadro şu anda 15-16 milyon euroya kadar indi. Oradan çok büyük bir rahatlama oldu. 15 milyon euroya yakın oyuncu satışı ve 2.2 milyon euroluk transferler yaptık. Ürün satışlarımız 2 katından biraz daha fazlasına çıktı ilk defa. Taraftarlarımız stadımızı doldurdu. 27 bin ortalama ile oynadık bu da tarihte bir ilk. Nisanın 8'inde 1. yılımızı dolduracağız. 450 milyon liraya yakın borç ödemesi yaptık. Ancak aldığımızda 980 milyon civarı bir borç vardı ve o hal aynı duruyor. Sebebi de kur farkı ve alınmış krediler. Bunların toparlanması tabii ki zaman alacak. Uğraşıyoruz, her gün yeni bir sorun geliyor, onları çözüyoruz. Bunları yaparken yeni bir yapılanma, altyapı çalışmaları, transfer politikasını yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor tarihinde ilk defa taraftarlar, bir yönetimin bu kadar arkasında durdular. Bunda da ilk geldiğimizde açıkladığımız gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesinin çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum."

"Bu para nerede battı derseniz..."

"Bir futbol kulübü futbolcu alırken ve satarken para kazanır. Emlakçılık yapacak halimiz yok. Bu para nerede battı derseniz, emlak işinde batırmadı tabii. Bu kadar borcu futbolcu alış ve satışında yapmış olduğumuz yanlışlar neticesinde bu kadar borç yükü meydana geldi. Yetiştirdiğiniz oyuncular her şeyden ötesinde kulübün mal varlıkları. Bir futbol kulübü futbolcu alırken ve futbolcu satarken para kazanır."

14 milyon euroluk teklif...

"Yusuf ve Abdülkadir Ömür için kulüp bazında çok ciddi teklifler oldu. Menajerler bazında haddi hesabı yok zaten. Yusuf Yazıcı'ya geçen sene 14 milyon euro, Abdülkadir Ömür'e de aynı değerde yapılan resmi teklifler vardı. Bu sene devre arasında Cardiff City'nin teklifi vardı. Ancak bana göre Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür henüz Trabzonspor'da misyonlarını tamamlamadıkları için olumlu bakmadık."

"Dünyanın paralarını verseler, Uğurcan'ı, Arda'yı vermem"

"Duygusal olarak baksanız ben dünyanın paralarını verseler, Uğurcan'ı, Arda'yı vermem. Gerçekten kolay değil. Ama bir camianın başkanlığını yapıyorsanız realist olmanız lazım. Yusuf ve Abdülkadir'in kalitesine bakarsanız, 20 değil, 30,40,50,60 verilmeli. Ancak burada da ligimizin kalitesine bakmamız lazım."

"Ekuban'la sözleşmemizi yenileyeceğiz"

"Ekuban 31 Mayıs'a kadar bizde. Ancak gündemimizde o kadar farklı sıkıntılar var ki 31 Mayıs tarihine yakın bir tarihte Ekuban'la sözleşmemizi yenileyeceğiz. Leeds ekibi de 10-15 milyon pound verirse bize, orasını bilemem.

"Ünal hoca bir yere gitmiyor"

"Ünal hoca bir yere gitmiyor, 3 ay daha burada kendisi. Önümüzdeki sezonun planlamasını birlikte yapıyoruz. Lige verilen aradan dolayı böyle haberler çıkıyor, böyle sıkıntılarımız yok. Ekuban'ın takıma vermiş olduğu katkıyı, scout ekiplerimiz bize söylemişti."

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