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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.12.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Ağaoğlu: "Forma, Ekuban'a çok yakıştı"

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Ağaoğlu: "Forma, Ekuban'a çok yakıştı"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, forvet oyuncusu Ekuban hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de, henüz ilk 11'de sahaya çıkmayarak, oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı 3 golle en iyi joker oyuncusu olan bordo-mavili takımın forvet oyuncusu Caleb Ekuban, davranışlarıyla ve performansıyla başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve camianın beğenisini kazanmış durumda.

Sezon başında Leeds United takımından satın alma opsiyonlu 400 bin Euro karşılığında kiralanan oyuncunun bordo-mavili takımdaki geleceğiyle ilgili Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Biz ne yaptığımızı biliyoruz"
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ekuban'ı transfer ettiklerinde eleştiri aldıklarını belirterek, "20 maçta 1 gol atmış, asist yapmamış. İngiltere ikinci liginden oyuncu aldınız. Parayı sokağa attınız deniyordu. Sokağa attığımız söylenen para ise 400 Bin Euro. Ekuban, Trabzon'a ilk geldiği zaman da yüklü bir bagaj getirmişti. Yapılan yorumlarda bu adam kiralık değil buraya kalmaya gelmiş. Kendine yer buldu deniyordu. Şimdi ise alalım alalım diyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çok iyi bir sözleşme yaptık. Ekuban'ı çok ucuz bir fiyata kiraladık. Satın alma opsiyonu da bizde. İstediğimiz zaman istediğimiz şekilde kullanırız onu. Bunu kullanıp, kullanmayacağımıza teknik heyetimizin vereceği rapor göre netlik kazanacak" dedi.

"Forma kime yakışıyorsa takımda kalır"
"Ekuban bizden biri" diyen Başkan Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salı günü annesi ölüp de Perşembe günü ısrarla hocaya ben geleceğim diye mesaj gönderen, Cuma sabahı Trabzon'a gelip öğleden sonra Kayseri'ye geçip Cumartesi günü oynanan maçın 75. dakikasında oyuna girip 82. dakikada kilidi açan adam, o formanın içindeki adamdır Ekuban. Forma ona yakıştı. O forma kime yakışıyorsa o oyuncu bu takımda kalır bundan kimsinin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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