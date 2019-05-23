Ağaoğlu bombayı patlattı! 'Mourinho ile görüştük'
Esprili kişiliği ile tanınan Trabzonspor Kulubü Başkanı Ahmet Ağaoğlu yine bombayı patlattı.
Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir TV kanalında esprili bir dille, "Jose Mourinho ve Guardiola ile görüştük. Ünal hocanın olduğu yerde bizim ismimiz okunmaz dediler" ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, dün yaptığı açıklamada teknik direktör Ünal Karaman'dan çok memnun olduklarını ve başarılı çalıştırıcıyla iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.
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