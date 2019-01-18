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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.01.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

Afyonsporlu futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi

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Afyonsporlu futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, ikinci devre öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen yemeğe, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

Yönetim kurulu üyesi Ali Şahin tarafından İstanbulspor A.Ş. maçı öncesinde verilen yemekte konuşan Başkan Sel, “İkinci yarıya 8 arkadaşımız ile yolları ayırarak başladık ve şu anda aramıza yeni katılan 6 arkadaşımız var. Bir-iki görüşme yaptığımız oyuncular da var ve inşallah bu bulunduğumuz ortamdan bir an önce kurtulmak için el birliği ile sizler ile beraber buradan kurtulacağımıza ben can-ı gönülden inanıyorum. Çünkü sizler ile beraber biz çok şeyler başardık. Ben yine aynı başarıyı göstereceğinize gönülden inanıyorum. İnşallah ikinci yarı kazasız, belasız ve iyi bir performans göstererek geçecek. Ligde 3 maç üst üste aldığınız zaman durum tamamen değişiyor” dedi.

“Başarının ilk şartı hedefe odaklanmak"

Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel’in ardından konuşmalarını gerçekleştiren Vali Mustafa Tutulmaz ise, “Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Başarının birinci şartı bugüne kadar hayatta gördüğüm şey şu, hedefe odaklanmak gerekiyor ve işi ciddiye almak gerekiyor. Beyinde de buna hazır olmak gerekiyor. Eğer beynimiz başarıya hazır değilse, kendinizi başarıya ulaşacağız diye kodlamadıysanız başarı gelmez bunu açık söyleyeyim. Sizin bugün ve yarın şunu açıkça söylemeniz lazım, biz öncelikle bu ligde kalacağız ve mümkünse çok iyi bir konumda ilk 6’da tamamlayacağız demeniz lazım. Eğer bunu diyemiyorsanız, o zaman başarı gelmez” ifadelerini kullandı.

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“Afyonspor'un ayakta kalması sizin başarınıza bağlı"

Açıklamalarına devam eden Vali Tutulmaz, “İşin ikinci yönü ise burası bir işletme, bunu böyle düşüneceksiniz. İşletmede çalışanlar var, yöneticiler var. Şu anda sizler çalışanlarsınız. Eğer işletmeye artı değer katarsanız işletme de kazanır, siz de kazanırsınız. Eğer işletmeye artı değer katamazsanız siz de gidersiniz işletme de gider. Bunu böyle görün. Bunu çok açık bir şekilde belki böyle söylememişlerdir size ben bu kadar açık söylüyorum Afjet Afyonspor’un ayakta kalabilmesi sizin başarınıza bağlı. Sizin de ayakta kalabilmeniz yine sizin de başarınıza bağlı. Sekiz arkadaş gitti, niye gitti? Çünkü bir sıkıntı vardı, başarıda problem vardı o zaman bu başarısızlık olursa gelecek yıl bu grubun yarısı yine gider. Onun için şuna odaklanmamız lazım il olarak, taraftar olarak, yönetim olarak, futbolun teknik kademesi olarak ve bu işi sahada yapan sizler olarak başarıya odaklanmamız lazım. Başka bir alternatifin olmadığını bilmemiz lazım. Biz normalde diyelim ki ilk dönem bir birim çalışıyor ve ter akıtıyorsanız şimdi bu ter iki birim olacak. Şartlarınızı zorlayacaksınız. Bunlar olmadan şu anda bir de geriden başlıyoruz yani önce eşit şartlarda başladık, şu anda geriden başlıyoruz. Geriden başlayıp daha ileriye gidebilmemiz için daha çok efor kaydetmemiz lazım. Bunu size muhakkak söylediler fakat bir de ben söyleyeyim” ifadelerine yer verdi.

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