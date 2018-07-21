Afyonlu taraftarlardan Passolig’e ilgi
Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek Afjet Afyonspor’un taraftarları Passolig kartlarını almaya başladı. Kartı ilk alanlardan zabıta memuru Nuri Engin’e, taraftar grubu tarafından mor- beyazlı takımın kaşkolü hediye edildi.
Bu sezon ilk kez Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek takımları Afjet Afyonspor’a destek olmak isteyen taraftarlar Afyonkarahisar Belediyesi içerisinde satışa sunulan Passolig kartlarına ilgi gösterdi.
Bazı taraftarlar kartlarını almaya çocukları ve yakınlarıyla birlikte geldi.
Kartını ilk alan isimlerden biri olan zabıta memuru Nuri Engin’e, Mor Beyaz Taraftar Grubu tarafından kaşkol hediye edildi.
Taraftar grubu üyesi İbrahim Babat, Nuri Engin’e kaşkolünü verdi.
Afjet Afyonspor’a destek olmak için kartını aldığını belirten Nuri Engin, "Her zaman takımımızın yanındayız. Hedefimiz Süper Lig" dedi.
İbrahim Babat, ilk kart alana kaşkol hediye edecekleri yönde sözlerinin olduğunu ve bu sözü yerine getirdiklerini söyledi. Babat, şöyle konuştu:
"Kaşkolümüzü Nuri kardeşimize teslim ettik. Her zaman takımımızın yanındayız. Ben de kartımı belediyeden aldım. İşlemler 5 dakika sürüyor. Kimlik ve bir fotoğrafla ücretini vererek kart sahibi oluyoruz. Tüm taraftarlarımıza beklemeden belediyeye gelerek kartlarını almalarını tavsiye ediyorum."
Oğlu Kutluhan Dönmez ile birlikte kart çıkartmaya gelen İbrahim Dönmez, bütün Afyonkarahisar halkını takımlarına destek olmak için Passolig çıkartmaya davet etti.
Taraftarlardan Orhan Meydanoğlu, her zaman takımlarının yanında olduklarını söyledi. Afyonkarahisar halkına kart almaları konusunda çağrıda bulunan Meydanoğlu, "Passolig bir sistem ve devletimizin koyduğu bir kural. İlk defa biz Passolig aldık. Takımımız 1. Lig’e çıktı. İnşallah gelecek yıl da Süper Lig’de görebiliriz. Heyecanlı ve mutluyuz. Maçları seyretmeyi bekliyoruz inşallah" dedi.
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