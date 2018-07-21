Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor
Son yıllarda önemli uluslararası spor organizasyonlarının gerçekleştirildiği Türkiye, Dünya Motokros Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM), şampiyonanın 18. ayağının 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını açıklamasının ardından, kentte bu önemli organizasyon için hazırlıklar devam ediyor.
Spor Toto'nun katkıları ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek şampiyona için 800 bin metrekarelik alanda bin 625 metre uzunluğunda bir yarış pisti hazırlanıyor.
Yaklaşık 10 bini yabancı, 35 bin kişinin izleyeceği ve 140 ülkede canlı yayınlanacak organizasyonun, Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.
"TAM NOT ALARAK ORGANİZASYON'UN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİK"
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, şampiyona öncesi yapılan hazırlıkları AA muhabirine anlattı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile 2015 yılında geliştirdikleri bir projeyle, ildeki spor kompleksi içerisine Türkiye'nin en iyi motokros yarış pistlerinden birini yaptıklarını belirten Çoban, geride kalan aylarda bu pistte Türkiye Motokros Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Daha sonra yaptıkları ilavelerle dünyanın en iyi parkurlarından birine sahip olduklarını dile getiren Çoban, "Eylül ayında da Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birini ilimize kazandırmak için çok çaba harcadık. FIM yetkilileri, Afyonkarahisar'a gelerek parkuru, alt ve üstyapıyı, sağlık imkanlarını inceledi. İncelemelerden tam not alarak organizasyonun ev sahipliğini üstlenmeyi başardık." diye konuştu.
Çoban, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yarışma, 140'ın üzerinde ülkenin televizyonlarında canlı yayınlanacak. İnternet üzerinden de çok fazla sayıda sporsever takip edecek. Organizasyon için 10 bin yabancı turist, bin 500'e yakın sporcu, teknik heyet, hakem ve gözlemcinin Afyonkarahisar'a gelmesi planlanıyor. Türkiye'den de 25 bin turisti misafir edeceğiz. Yarışların yapılacağı alanda ekiplerimiz çalışıyor. Hem gözetleme kulemiz ve canlı yayın binalarımızda hem de diğer sosyal tesislerimizde inşaatlar devam ediyor. En geç 20-25 Ağustos'ta burada hem altyapıyı hem üstyapıyı bitirmiş olacağız."
AKÜLKE: "SPOR TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ"
TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyon için yaklaşık 8 aydır hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtım çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Pistteki çalışmaların yaklaşık 2 aydır devam ettiğini aktaran Akülke, "Toplamda 800 bin metrekarelik alanda bin 625 metrelik bir parkur hazırlanıyor. Altyapısıyla, üstyapısıyla, çevre düzenlemesiyle de dünyanın en iyi motokros parkuru burada olacak. Bu şampiyona, ülkemizdeki spor turizmi için çok anlamlı organizasyon olacak. Bu çerçevede ülkemize yaklaşık 10 bin yabancı turist gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Akülke, tesislerin 50 bin kişilik kapasitesinin bulunduğunu, parkurun ise 20 atlama rampası, virajları ve toprak yapısıyla dünyanın en zor parkurlarından biri olacağını sözlerine ekledi.
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