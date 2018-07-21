Afyon'a Litvanyalı Uzun...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Afyon Belediye, transferde hareke geçti.
Türk Telekom ile birlikte bu sezon lige yükselen takım olan Afyon Belediye, kadrosuna ekleme yaptı.
Geçtiğimiz günlerde yerli rotasyonu için Cemal Nalga ve Kerem Gülmez’i katan Afyon, yabancı transferinde ise ilk hamlesini uzun rotasyonuna yaptı.
Menajerlik şirketi Octagon’un yaptığı açıklamaya göre, Afyon geçtiğimiz sezon Litvanya Ligi’nde Neptunas forması giyen Edgaras Zelionis ile resmi sözleşme imzaladı.
Bu yıl milli takımda da mücadele eden 29 yaşındaki Edgaras Zelionis, kariyerinde Khimik, Prienai, Atyrau, Triobet, Juventus, Ventspils ve Neptunas formaları giydi.
Uzun forvet pozisyonunda oynayan Zelionis, geçen sezon 64 maçta ortalama 23 dakika süre alırken 12.1 sayı, 5.3 ribaund, 0.5 blokla oynadı. (Eurohoops)
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