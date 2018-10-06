Afyon evinde Karabük'ü dağıttı!
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Çetin Öncel
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Enes Ata (Dk. 61 Ersel Aslıyüksek), Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan (Dk. 85 Ali Kılıç), Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Sinan Özkan), Mendy
Kardemir Karabükspor: Furkan Acar, Ahmet Karadayı, Abdullah Sezgin (Dk. 46 Arif Bostancı), Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk. 61 Fatih Kızılay), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan (Dk. 77 Toykan Topuz)
Goller: Dk. 36 Yasin Yener, Dk. 47 Oltan Karakullukçu, Dk.59 ve 81 Nazmi Candoğan, Dk. 70 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)
Sarı kart: Dk. 67 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor)
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