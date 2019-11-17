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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
17.11.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Afyon, Daçka'yı deplasmanda devirdi

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Afyon, Daçka'yı deplasmanda devirdi

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 72-68 mağlup etti.

Bu sonuçla Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, ligde 3. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Zanna'nın kazandırdığı sayılarla oyuna ortak olan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 6. dakikada skorda dengeyi sağladı: 14-14. Kalan bölümde Jones ve Browne ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan ev sahibi takım, ilk çeyreği 24-22 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci çeyreğin ilk bölümünde skor üstünlüğü birçok kez el değiştirdi. İçeriden ve dışarıdan sayı üretmeye devam eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, soyunma odasına 43-38 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Davis'in sayılarıyla 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-50. Ardından savunmasını sertleştiren ve 14-4'lük seriye imza atan Darüşşafaka Tekfen, 29. dakikada skoru dengeledi: 54-54. Son çeyreğe 56-56 eşitlikle gidildi.

Başa baş geçen dördüncü periyotta Zanna ve Crawford ile kritik basketler bularak 6 sayılık fark yakalayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, bu avantajını koruyarak karşılaşmadan 72-68 galip ayrıldı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Polat Parlak
Darüşşafaka Tekfen: Browne 5, Sinan Güler 16, Colson 11, Jones 7, Hamilton 2, Kartal Özmızrak 7, Mahir Ağva, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Lamb 3, Troy Selim Şav 2
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 16, Hrovat 7, Erdi Gülaslan 8, Aldridge 10, Zanna 22, Sinan Sağlam, Davis 5, Burak Eşlik 2, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2
1. Periyot: 24-22
Devre: 38-43
3. Periyot: 56-56

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