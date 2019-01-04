Afyon Belediyespor'da 2 ayrılık!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, içinde bulunduğu durum hakkında bir açıklama yayınladı.
Sezon başından bu yana liglerimizde baş gösteren maddi krizden son etkilenen takım Tahincioğlu Basketbol Süper ligi ekiplerinde Afyon Belediyespor oldu.
Afyon Belediyespor, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla oyuncuları Tyrus McGee ve Marcos Knight’ın ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle takımdan ayrıldığını duyurdu.
Afyon ekibinin yayınladığı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:
“İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebi ile her kulüpte olduğu gibi bizim kulübümüzde de bazı gecikmeler olmuştur. Ocak ayı içerisinde bu problemlerin çözüleceği belirtilip anlaşma yoluna gidilmişken başka kulüplerden teklif alan Tyrus McGee ve Marcos Knight, kulübümüzden ayrılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
Marcos Knight, Afyon Belediyespor formasıyla 11 lig maçına çıkarken 15.9 sayı, 6.4 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları ile mücadele etmişti. 12 lig maçına çıkan Tyrus McGee ise 13.4 sayı, 2.2 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı.
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